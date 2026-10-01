Khai trương khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao bên vịnh Bái Tử Long

Ngày 1/10, tại đặc khu Vân Đồn, Tập đoàn Quản lý khách sạn quốc tế Centara (Centara Hotels & Resorts) đã tổ chức lễ khai trương Centara Hotel & Residences Vân Đồn, đưa hệ thống phòng lưu trú hiện đại cùng chuỗi dịch vụ, tiện ích đồng bộ đi vào vận hành, bổ sung điểm đến nghỉ dưỡng 5 sao bên vịnh Bái Tử Long.

Centara Hotel & Residences Vân Đồn thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư phát triển và được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – tập đoàn khách sạn quốc tế đến từ Thái Lan.

Các đại biểu cắt băng khai trương Centara Hotel & Residences Vân Đồn.

Khách sạn cung cấp hệ thống phòng lưu trú hiện đại, gồm 12 loại phòng khác nhau, đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng. Phần lớn các phòng đều được đầu tư đầy đủ tiện nghi và sở hữu tầm nhìn hướng ra vịnh Bái Tử Long, mở ra không gian tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên mang đến một kỳ nghỉ trọn vẹn cho du khách.

Cùng thời điểm khai trương, các dịch vụ tiện ích cao cấp của khách sạn như: Nhà hàng, bể bơi vô cực, bể bơi trong nhà, khu vui chơi trẻ em, phòng Gym & Fitness, Spa và các phòng hội nghị cũng được đưa vào vận hành. Qua đó, cùng lúc đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng của du khách, nhất là nhóm khách gia đình, khách đoàn, hội nghị, hội thảo, MICE,...

Sở hữu hai mặt tiền hướng vịnh Bái Tử Long, liền kề Bến cảng quốc tế Ao Tiên và kết nối thuận tiện với sân bay Vân Đồn cùng tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, từ Centara Hotel & Residences Vân Đồn, du khách vừa dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông kết nối, vừa có thể trải nghiệm các hải trình du lịch đến các đảo và bãi tắm nổi tiếng như: Bản Sen, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu.

Tầm nhìn từ Centara Hotel & Residences Vân Đồn hướng ra vịnh Bái Tử Long.

Việc khai trương Centara Hotel & Residences Vân Đồn từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, hội nghị và khám phá biển đảo tại Vân Đồn, hoàn thiện thêm một mảnh ghép trong hệ sinh thái, kết nối các sản phẩm lưu trú với trung tâm hội nghị, du thuyền, ẩm thực và hành trình khám phá điểm đến đầy ấn tượng của khu vực phía Bắc.