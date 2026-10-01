Bắt giữ vụ vận chuyển gần 1 tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Trà Cổ và các lực lượng liên quan vừa bắt giữ vụ vận chuyển 960kg trứng gà non đông lạnh không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh.

Cụ thể, vào lúc 00 giờ 13 phút, ngày 30/9/2026, tại khu vực ven biển thuộc khu phố Bình Ngọc, phường Móng Cái 1, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh) phối hợp với Công an phường Móng Cái 1, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) và Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện 3 nam giới đang chuyển các bao tải từ bờ biển lên xe bán tải Ford Ranger, biển kiểm soát 14K-269.09.

Phương tiện cùng số trứng gà non đông lạnh bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để xác minh, xử lý.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra, cả 3 người bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được Phạm Văn Tú (SN 1999, trú tại khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1); 2 người còn lại bỏ trốn.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 16 bao tải, mỗi bao chứa một thùng xốp đựng trứng gà non đông lạnh, tổng khối lượng 640kg. Tại khu vực cách xe khoảng 50m về phía bãi biển, tổ tuần tra phát hiện thêm 8 bao tải chứa 320kg trứng gà non đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, Tú xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và giấy phép lái xe, nhưng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Lực lượng chức năng đã đưa người, phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để xử lý theo quy định.