“Cây cao bóng cả” ở Uông Bí

Trong tiến trình phát triển và đổi mới đất nước, nhân tố quyết định sự thành bại của mọi phong trào quần chúng chính là tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bản lĩnh ấy không chỉ được thử thách qua khói lửa chiến tranh hay những năm tháng lao động sản xuất gian khổ, mà còn được khẳng định mạnh mẽ ngay cả khi đã trở về với cuộc sống hưu trí đời thường. Câu chuyện về ông Hoàng Văn Khánh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Uông Bí là một minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, biểu trưng cho ý chí “Tuổi cao chí càng cao” giữa lòng xã hội hiện đại.

Ông Hoàng Văn Khánh (thứ 3, tay phải) thăm hỏi, trao đổi thông tin với các hội viên Hội Người cao tuổi phường Uông Bí.

Dù đã ở tuổi ngoài 80, lịch trình hằng ngày của ông Hoàng Văn Khánh vẫn dày đặc. Ông thường xuyên đến trụ sở làm việc, tới nhà các hội viên thăm hỏi, chia sẻ thông tin, hoặc là phối hợp với các đoàn thể tham gia vận động trong công tác GPMB và giám sát công trình thi công trên địa bàn…

Giữ vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Uông Bí, ông Hoàng Văn Khánh đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết của 6.200 hội viên, đưa Hội Người cao tuổi phường Uông Bí vươn lên vị trí dẫn đầu trong các tổ chức quần chúng tại địa bàn. Kết quả này được cụ thể hoá qua thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chăm sóc sức khoẻ chúc thọ, mừng thọ, hay thăm hỏi, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” của Hội Người cao tuổi Uông Bí cũng vì thế mà được đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng. Trong Hội ngày càng xuất hiện nhiều điển hình nêu gương sáng trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Từng trực tiếp tham gia chiến trường Tây Nam Bộ, lại kinh qua nhiều vị trí quản lý từ quản đốc phân xưởng đến hàng chục năm làm bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, chủ tịch hội cựu chiến binh trong doanh nghiệp ngành Than nên ông Khánh luôn thấu hiểu, sẻ chia và đặt mình vào vị trí của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. Chính bởi lối sống và cách làm việc như vậy, nên ông Khánh nhận được sự trân quý của mọi người.

Ông Hoàng Văn Khánh (thứ 2, từ trái sang) tham quan mô hình vườn cây phát triển kinh tế của hội viên.

Bên cạnh hoạt động tập thể ông Hoàng Văn Khánh còn hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp chung. Năm 2021, khi thành phố Uông Bí triển khai dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài, nút thắt GPMB tưởng chừng bế tắc do đơn giá đền bù thấp. Giữa thời điểm cam go ấy, ông Khánh đã động viên gia đình nhận tiền đền bù với số tiền chỉ 11 triệu đồng cho 220m2 đất. Ông tâm sự: "Mình biết là giá trị đền bù như vậy là không sát với mặt bằng chung, người dân giao đất là có thiệt thòi, nhưng gia đình mình là đảng viên, con cái đều làm cán bộ nhà nước, nếu mình không đi đầu, không là hộ đầu tiên thì sẽ khó có những hộ tiếp theo, đồng nghĩa dự án sẽ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...". Hành động “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của ông Khánh đã góp phần cùng địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn về công tác mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Không chỉ xuất sắc trong công tác xã hội, ông còn là người xây tổ ấm, giữ gìn nền nếp gia phong. Sáu người con của ông đều trưởng thành, là những công chức, sĩ quan quân đội gương mẫu; các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Sự thành công của thế hệ nối tiếp chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất từ nhân cách, lối sống và phương pháp giáo dục mẫu mực của người ông, người cha trong gia đình.