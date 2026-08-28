Quảng Ninh - Hành trình khát vọng: Vùng đất của khát vọng

Quảng Ninh hôm nay mang một dáng vóc mới, tràn trề sinh lực; một vùng đất nơi biển mở ra phía trước, những đô thị hiện đại nối tiếp nhau, những công trình mới từng ngày định hình một không gian phát triển rộng lớn hơn. Phía sau dáng vóc ấy là hành trình dài với nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ, là kết tinh của truyền thống “kỷ luật - đồng tâm” - biểu tượng tinh thần của Vùng mỏ đến hôm nay. Xuyên suốt hành trình ấy là khát vọng phát triển không ngừng của vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Hôm nay, Quảng Ninh tiếp tục viết câu chuyện của mình với tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn; một hành trình không chỉ để tạo dựng một thành phố hiện đại, đáng sống, có tầm vóc quốc tế, mà trên hết là vì đất nước, vì nhân dân, vì một tương lai hạnh phúc hơn.