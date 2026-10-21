90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện nhiệm vụ: "Rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả"

Với tinh thần “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”, thành phố Quảng Ninh đang tập trung triển khai đợt thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026. Các mục tiêu được cụ thể hóa bằng phần việc, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, gắn với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trên từng lĩnh vực.

Ngày 2/10, thành phố Quảng Ninh phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang nỗ lực tăng tốc trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2027.

Tập trung nguồn lực, quyết liệt thực hiện

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

3 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố Quảng Ninh. Để hoàn thành 32 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 169 của Chính phủ, thành phố phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

Phát động đợt thi đua, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, nhấn mạnh phương châm “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa mục tiêu thành chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện. 90 ngày đêm phải tạo khí thế mới, động lực mới, sức bật mới; khơi dậy khát vọng phát triển, sức sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân và phát huy giá trị kỷ luật và đồng tâm, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trọng tâm là hoàn thành 100% công tác GPMB các dự án; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, giảm số dự án đầu tư dàn trải; phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 130.000 tỷ đồng...

Thành phố Quảng Ninh đang quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: Đỗ Phương

Thành phố tập trung CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu giữ vững nhóm đầu các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh KHCN, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và kinh tế di sản. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường gắn với yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả.

Cùng với đó, thành phố chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Bí thư Đảng ủy xã Ba Chẽ Bùi Văn Lưu cho rằng: Đợt thi đua cao điểm thể hiện quyết tâm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 4 bằng hành động thiết thực, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026.

Cụ thể từng phần việc

Việc áp dụng đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Cẩm Phả góp phần nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Hưởng ứng đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cụ thể hóa mục tiêu bằng những nhiệm vụ, chỉ tiêu và tiến độ rõ ràng. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả điều hành, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về GPMB, đất đai, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Tại phường Cẩm Phả, việc áp dụng đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với CBCCVC-LĐ góp phần nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Công việc được lượng hóa, gắn với thời hạn và kết quả cụ thể, cập nhật trên phần mềm để lãnh đạo theo dõi tiến độ, kịp thời chỉ đạo, xử lý vướng mắc. Qua đó, mỗi cán bộ chủ động xác định nhiệm vụ cần hoàn thành, hạn chế tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc.

Đối với nhiệm vụ đầu tư, giải ngân, yêu cầu tăng tốc được cụ thể hóa bằng việc rà soát tiến độ từng dự án, xác định nguyên nhân vướng mắc và trách nhiệm xử lý. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La Phạm Thị Thu Hằng, cho biết: Năm 2026, xã triển khai 24 công trình, dự án, trong đó có 23 dự án đầu tư công. Đảng ủy xã chỉ đạo rà soát từng dự án, xác định thời hạn giải quyết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

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Với yêu cầu rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, đợt thi đua 90 ngày đêm đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, sản phẩm thiết thực tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện từng phần việc là thước đo hiệu quả thi đua, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026.