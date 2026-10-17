Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2027 từ 10% trở lên

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, phát huy các động lực tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân.

Sáng 17/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ

Trình bày báo cáo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế và tạo lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh vượt dự báo, cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột gây đứt gãy chuỗi cung ứng, điều chỉnh chính sách của các nước tác động mạnh đến tăng trưởng và thương mại toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành, các địa phương, các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội được khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động. Phương thức làm việc, tổ chức thực hiện tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, hợp lý, hiệu quả; các vấn đề đột xuất, phát sinh được chủ động nhận diện, xử lý. Dự kiến, cả năm 2026, Việt Nam đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

Nổi bật là kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước; GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Các chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách vĩ mô khác được điều hành chủ động, linh hoạt. Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí đã hỗ trợ khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Thị trường chứng khoán lần đầu tiên được nâng hạng; tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Cùng với đó, cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Các động lực tăng trưởng truyền thống được tập trung phát huy, trong khi những động lực mới từng bước được thúc đẩy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển.

Trong lĩnh vực thể chế, pháp luật, Chính phủ tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo thể chế phát triển và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW. Nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng với các cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được trình Quốc hội xem xét, quyết định. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, giúp giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, gắn với từng bước vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung thực hiện nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đến hết tháng 9/2026, có 4.688 dự án đã được xử lý hoặc có phương án xử lý.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước gắn với giải quyết những bài toán lớn của quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước cải thiện.

Thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chính phủ chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục gắn với bảo đảm chất lượng dạy và học, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa được triển khai từ năm học 2026-2027; Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029 và thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từng bước chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Năm 2026, khoảng 97% người dân dự kiến được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; 88,2% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,5%; y tế cơ sở và y tế dự phòng tiếp tục được củng cố.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế đất nước.

Những kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Đó là điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu sức ép từ bên ngoài. Khả năng huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, tín dụng. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Những vấn đề như ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ chưa được xử lý triệt để. Thiên tai, thời tiết cực đoan diễn biến khó lường; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao và tội phạm ma túy tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Nhấn mạnh năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Trọng tâm là tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. Cùng với phát triển kinh tế, Chính phủ xác định yêu cầu phát triển hài hòa văn hóa, xã hội và môi trường, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chính phủ xác định nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước hết là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Các mục tiêu tăng trưởng phải được cụ thể hóa thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương, thường xuyên cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế. Việc phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác phải chặt chẽ, linh hoạt, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, khoa học, công nghệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách; đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư; phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kết quả đầu ra và hiệu quả kinh tế-xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thi hành tiếp tục là nhiệm vụ then chốt. Việc xây dựng, hoàn thiện chính sách phải gắn với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Kết cấu hạ tầng chiến lược tiếp tục được phát triển đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các dự án quan trọng, trọng điểm, liên vùng.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ ứng dụng, triển khai sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực; từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, qua đó hình thành động lực tăng trưởng mới.

Chính phủ đồng thời xác định các nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo chuyển biến thực chất trong phát triển văn hóa, xã hội, y tế, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cần được đổi mới mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, trong đó chú trọng ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện

Để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, Thủ tướng lưu ý, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương vào thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 và trong năm 2027 rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo; không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt hơn.

Theo các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến, năm 2027, trong 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội có: (1) Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; (2) Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; (3) GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; (4) Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; (5) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.