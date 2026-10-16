Thảo luận giải pháp đánh giá tỷ trọng kinh tế số trong GRDP

Sáng 16/10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh tổ chức cuộc họp thảo luận các nội dung, giải pháp hỗ trợ đánh giá tỷ trọng gia tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh cuộc họp thảo luận các giải pháp hỗ trợ đánh giá tỷ trọng kinh tế số trong GRDP thành phố Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận chuyên sâu về cơ sở lý luận, phương pháp luận cùng các giải pháp kỹ thuật nhằm tính toán, đánh giá chính xác chỉ tiêu đóng góp của kinh tế số trong GRDP của thành phố Quảng Ninh năm 2026 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Cuộc họp là bước hiện thực hóa nội dung phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và Đại học Kinh tế Quốc dân, nhằm xây dựng bộ công cụ đo lường chuẩn xác, khách quan, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển kinh tế số bền vững trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.