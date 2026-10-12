Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong mô hình phát triển mới của thành phố

Chiều 12/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Quảng Ninh đã tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tham dự có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Toàn thành phố hiện 173 tổ hợp tác với doanh thu bình quân ước đạt 300 triệu đồng/năm; 1.198 HTX với doanh thu bình quân của HTX ước đạt trên 1 tỷ/năm; 3 liên hiệp HTX với doanh thu bình quân 3 tỷ đồng/năm. Các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX không chỉ là một tổ chức sản xuất, kinh doanh, mà còn là nơi tập hợp thành viên, liên kết các hộ sản xuất, tổ chức lại hoạt động, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, công nghệ và thị trường. Đồng thời, liên kết sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, hỗ trợ cải thiện kinh tế hộ, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đồng chí Ngô Tất Thắng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Nhân dịp này, Liên minh HTX thành phố đã phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” giai đoạn 2026–2030. Nội dung tập trung vào: Thi đua đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu; ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số và năng lực quản trị HTX; xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình HTX đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Quang cảnh buổi kỷ niệm

Triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026”, Liên minh HTX thành phố sẽ thi đua tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngay trong 90 ngày đêm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả công việc; xây dựng các công trình, phần việc, sáng kiến và mô hình thiết thực chào mừng kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Trao giấy chứng nhận cho các HTX là thành viên của Liên minh HTX thành phố.

Đại diện Liên minh HTX thành phố cũng đã giới thiệu Đề án “Hợp tác xã hạnh phúc” Quảng Ninh giai đoạn 2026–2030, Đề án “Làng Hợp tác xã nuôi biển hiện đại kiểu mẫu” cấp thành phố.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị các HTX phát huy đúng vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong mô hình phát triển mới của thành phố. Trong đó, đổi mới nhận thức và cách tiếp cận, không chỉ coi HTX là đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ, mà phải nhìn nhận như một phương thức tổ chức sản xuất, liên kết các hộ sản xuất, kinh doanh để tạo quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào thị trường.

Liên minh HTX thành phố ký kết chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ.

Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị các HTX nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế tập thể, tạo bước chuyển mạnh về liên kết và thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với nâng cao năng lực quản trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của Liên minh HTX trong mô hình tổ chức mới, làm đầu tàu dẫn dắt để các HTX phát triển mạnh mẽ, đóng góp xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi kỷ niệm, Liên minh HTX thành phố đã trao giấy chứng nhận thành viên cho các HTX. Đồng thời, ký kết chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026–2031; qua đó góp phần kết nối, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế, nâng cao năng lực tự chủ, cải thiện đời sống.