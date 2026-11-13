Pháp và Thụy Sĩ tổn thất lực lượng trước các trận đấu tại UEFA Nations League

Đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự trước các lượt trận UEFA Nations League khi hậu vệ Dayot Upamecano và tiền vệ cánh Johan Manzambi lần lượt rời đội tuyển để trở về câu lạc bộ.

Hậu vệ Dayot Upamecano của đội tuyển Pháp (bên trái) tranh bóng với

﻿cầu thủ Antonio Vergara của Italy trong trận đấu giữa hai đội tại

﻿UEFA Nations League ở Milan (Italy) ngày 12/11/2026. Ảnh: AP

Ngày 13/11, đội tuyển Pháp thông báo HLV Zinedine Zidane đã cho phép trung vệ Dayot Upamecano trở về Munich vì lý do cá nhân, sau thất bại 1-3 trước Italy hôm 12/11. Ở trận đấu này, Pio Esposito lập cú đúp, giúp Italy lần đầu đánh bại Pháp ngay trên sân nhà của đối thủ sau 64 năm. Đây cũng là thất bại đầu tiên của HLV Zidane kể từ khi tiếp quản đội tuyển Pháp.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ ngày 12/11 xác nhận tiền vệ cánh Johan Manzambi đã rời đội tuyển để trở về câu lạc bộ Aston Villa do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương bắp chân. Cầu thủ 21 tuổi không đủ thể lực để góp mặt trong hai trận đấu cuối của Thụy Sĩ tại vòng bảng hạng hai UEFA Nations League, lần lượt gặp Slovenia ngày 13/11 và Scotland ngày 16/11.

Thụy Sĩ hiện dẫn đầu bảng, hơn các đội xếp sau 5 điểm. Một kết quả hòa trước Slovenia sẽ giúp đội tuyển này giành quyền trở lại hạng đấu cao nhất vào năm 2028.

Việc Manzambi vắng mặt cũng là tổn thất đối với Aston Villa, đội bóng sẽ phải thi đấu 6 trận trong vòng 18 ngày sau đợt tập trung đội tuyển, trong đó có các cuộc đối đầu với Galatasaray tại Champions League và Paris Saint-Germain trên sân nhà.

Đội tuyển Pháp cũng gặp khó khăn về lực lượng do hàng loạt cầu thủ chấn thương, gồm Marcus Thuram, Pierre Kalulu, William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Manu Koné, Ousmane Dembélé và Esteban Lepaul. Tiền đạo Kylian Mbappé được cho nghỉ ở trận gặp Italy và có thể trở lại trong cuộc tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11.