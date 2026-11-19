Cựu vô địch World Cup Juan Mata tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38

Tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Mata ngày 18/11 chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38, khép lại sự nghiệp thi đấu với nhiều danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch World Cup 2010 và UEFA Champions League 2012. Cựu cầu thủ Chelsea và Man United đưa ra quyết định sau mùa giải thành công tại Australia trong màu áo Melbourne Victory.

Juan Mata của đội tuyển Tây Ban Nha tâng bóng trong một buổi tập. Ảnh tư liệu: AP

Trước khi tuyên bố giải nghệ, Mata không gia hạn hợp đồng thi đấu với Melbourne Victory tại Giải vô địch bóng đá Australia (A-League) mùa giải mới. Trong mùa giải 2025-2026, anh ghi 5 bàn thắng và thực hiện 13 pha kiến tạo, qua đó giành Huy chương Johnny Warren dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Sau mùa giải, Mata quyết định tham gia sở hữu cổ phần của Melbourne Victory và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Bóng đá của câu lạc bộ. Trước đó, anh cũng từng khoác áo Western Sydney Wanderers tại A-League.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Mata là thành viên đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi, sau chiến thắng 1-0 trước Hà Lan trong hiệp phụ trận chung kết. Hai năm sau, anh tiếp tục cùng Tây Ban Nha đăng quang EURO 2012 và trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Italy ở trận chung kết.

Trong sự nghiệp quốc tế, Mata có 41 lần ra sân và ghi 10 bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở cấp câu lạc bộ, Mata từng trải qua những năm tháng thành công tại Giải Ngoại hạng Anh. Anh cùng Chelsea giành chức vô địch Champions League năm 2012 ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng thành London. Sau đó, Mata chuyển sang Manchester United, nơi anh tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch Cúp FA và Europa League.

Rời bóng đá Anh năm 2022, tiền vệ người Tây Ban Nha lần lượt thi đấu cho Galatasaray tại Thổ Nhĩ Kỳ và Vissel Kobe tại Nhật Bản, giành chức vô địch quốc gia ở cả hai giải đấu trước khi chuyển đến Australia.

Quyết định giải nghệ khép lại hành trình thi đấu của Mata tại nhiều nền bóng đá khác nhau, từ châu Âu đến châu Á và Australia, với những danh hiệu lớn ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.