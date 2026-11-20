UEFA Nations League: Tây Ban Nha tái đấu Pháp, Anh gặp Na Uy ở tứ kết

Lễ bốc thăm tứ kết UEFA Nations League ngày 20/11 xác định hai cặp đấu đáng chú ý là Tây Ban Nha - Pháp và Anh - Na Uy, tái hiện những cuộc đối đầu tại World Cup 2026. Các trận tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30/3/2027, với bốn đội thắng giành quyền vào vòng chung kết Nations League tháng 6/2027.

Tây Ban Nha hiện giữ ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: AP

Tây Ban Nha sẽ tái đấu Pháp sau chiến thắng 2-0 tại bán kết World Cup 2026, trận đấu mà Lamine Yamal và các đồng đội đã vô hiệu hóa sức tấn công của Kylian Mbappé. Với danh hiệu vô địch EURO và World Cup, Tây Ban Nha đang hướng tới chức vô địch Nations League để hoàn tất bộ ba danh hiệu lớn.

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Zinedine Zidane, người thay Didier Deschamps sau World Cup, nhận định đây sẽ là thử thách khó khăn. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc đối đầu sắp tới không đơn thuần là màn tái đấu bán kết World Cup, bởi hai đội bước vào một giải đấu khác với lực lượng đã có những thay đổi.

Trong khi đó, Anh gặp lại Na Uy, đối thủ từng thua họ 1-2 sau hiệp phụ tại tứ kết World Cup 2026. Jude Bellingham là người ghi cả hai bàn cho đội tuyển Anh trong trận đấu đó, trong đó có bàn thắng quyết định ở hiệp phụ.

Hai cặp tứ kết còn lại là Hà Lan gặp đương kim vô địch Bồ Đào Nha và Bỉ đối đầu Đức. Các đội sẽ thi đấu hai lượt trận sân nhà và sân khách từ ngày 25 đến 30/3/2027 để xác định bốn đội vào vòng chung kết.

Theo kết quả phân nhánh, đội thắng cặp Tây Ban Nha - Pháp sẽ gặp đội thắng giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha ở bán kết. Nhánh còn lại là cuộc đối đầu giữa đội thắng cặp Anh - Na Uy và đội thắng cặp Bỉ - Đức.

Như vậy, Tây Ban Nha và Anh chỉ có thể gặp nhau tại chung kết. Hai đội từng đối đầu ở chung kết EURO 2024 và suýt tái ngộ tại chung kết World Cup 2026, trước khi Anh để thua Argentina 1-2 ở bán kết.

Tại lễ bốc thăm, Anh ban đầu được ghép với Tây Ban Nha nhưng phải chuyển sang gặp Na Uy do hai đội đã nằm cùng bảng ở vòng đấu trước. Pháp sau đó được xác định là đối thủ của Tây Ban Nha.

Vòng chung kết Nations League gồm hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết, diễn ra từ ngày 9 đến 13/6/2027. Một trong bốn đội giành quyền đi tiếp sẽ đăng cai giải đấu, với nước chủ nhà dự kiến được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xác định tại cuộc họp ngày 7/12 ở Belfast, Bắc Ireland.