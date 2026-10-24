Bàn giao “Nhà nhân đạo” cho gia đình đặc biệt khó khăn xã Lục Hồn

Ngày 24/10, tại xã Lục Hồn, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp Ủy ban MTTQ xã Lục Hồn, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh, Nhóm Thiện nguyện Bình Liêu bàn giao “Nhà nhân đạo” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng đại diện CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh, Nhóm Thiện nguyện Bình Liêu và ông Lý Minh Nghị, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn, trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho gia đình bà Lã Thị Lâm.

Bà Lã Thị Lâm (73 tuổi, thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Lâm tuổi cao, một mình chăm sóc con gái bị khuyết tật tâm thần đặc biệt nặng và cháu ngoại mồ côi. Ba bà cháu nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng móng xói mòn, tường ngấm nước, mái dột, mất an toàn…

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh kết nối chính quyền địa phương, Nhóm Thiện nguyện Bình Liêu cùng nhà hảo tâm nâng cấp, kiên cố hóa ngôi nhà cho bà Lâm. Sau hơn 2 tháng thi công, các hạng mục tôn nền, làm mái, trát tường, làm mới hệ thống điện, nâng cấp khu bếp đã hoàn thành.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Phạm Ngọc Văn (bên phải) khảo sát thực tế gia đình ông Sằn A Sạch khó khăn về nhà ở tại thôn Khe Vằn, xã Bình Liêu.

Tổng giá trị nâng cấp, sửa chữa và ngày công là 105 triệu đồng, trong đó CLB Tâm Thành Quảng Ninh hỗ trợ 65 triệu đồng, Nhóm Thiện nguyện Bình Liêu gần 11 triệu đồng, ông Lý Minh Nghị, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chuồng, ủng hộ 15 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã và nhân dân đóng góp ngày công. Công trình giúp gia đình bà Lã Thị Lâm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh trực tiếp khảo sát hoàn cảnh ông Sằn A Sạch (78 tuổi), nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thôn Khe Vằn, xã Bình Liêu; hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở, Hội sẽ vận động hỗ trợ xây nhà mới.