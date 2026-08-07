Khởi công xây Nhà nhân đạo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 7/8, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và phường Hiệp Hòa tổ chức lễ khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình chị Kha Thị Đia, ở khu phố Núi Na, phường Hiệp Hòa.

Đồng chí Bùi Mạnh Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng và đồng chí Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Kha Thị Đia.

Chị Kha Thị Đia là hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, chồng và một người con của chị Đia không may qua đời sớm. Là mẹ đơn thân, làm lao động tự do với thu nhập bấp bênh, trong khi chị nuôi con nhỏ đang tuổi ăn học. Gia đình chị Đia hiện đang sống trong ngôi nhà cấp 4 rộng chưa đầy 20m2 được xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng, dột nát vào mùa mưa, gây nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt.

Nhờ sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng đã hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng; Đảng ủy, chính quyền phường Hiệp Hòa cùng chung tay hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng để khởi công xây ngôi nhà mới cho gia đình chị Kha Thị Đia.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ xây nhà mới cho gia đình chị Kha Thị Đia.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; đồng thời là sự quan tâm, sẻ chia của Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng, của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đối với công tác nhân đạo, cùng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.