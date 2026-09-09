Khánh thành Nhà nhân đạo năm 2026 tại phường Cửa Ông

Sáng 9/9, tại phường Cửa Ông, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và UBND phường Cửa Ông tổ chức khánh thành Nhà nhân đạo năm 2026 cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phường Cửa Ông và đại diện gia đình thực hiện nghi thức khánh thành Nhà nhân đạo cho ông Phạm Công Đức.

Ông Phạm Công Đức (52 tuổi, ở khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh mạn tính, khả năng vận động và sinh hoạt hạn chế, thường xuyên cần người chăm sóc. Hai bố con ông Đức sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau bão Yagi năm 2024, mái nhà bị hư hỏng nặng, phải dùng bạt gia cố tạm thời, không bảo đảm an toàn. Trong khi đó, điều kiện kinh tế gia đình không đủ khả năng tự xây dựng nhà mới.

Qua khảo sát thực tế, Hội Chữ thập đỏ phường Cửa Ông đã báo cáo UBND phường và đề xuất Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh hỗ trợ gia đình ông Đức xây dựng Nhà nhân đạo. Trên cơ sở đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động TKV hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà mới.

Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Bùi Văn Ngợi trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà nhân đạo cho hộ ông Phạm Công Đức.

Công trình được khởi công từ cuối tháng 5/2026 và hoàn thành sau hơn 3 tháng thi công, với tổng diện tích 52,5m². Tổng kinh phí xây dựng, trang thiết bị và vật dụng sinh hoạt trị giá khoảng 313 triệu đồng. Trong đó TKV hỗ trợ 70 triệu đồng; gia đình ông Đức còn nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, như: CLB Tâm Bằng Hữu hỗ trợ hơn 22,2 triệu đồng; CLB Tâm Thành Quảng Ninh hỗ trợ tiền mặt và đồ dùng thiết yếu trị giá 10 triệu đồng; Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu cùng các nhà hảo tâm, tổ dân, khu phố hỗ trợ kinh phí, vật dụng sinh hoạt. Gia đình cũng đóng góp kinh phí đối ứng để hoàn thiện công trình.

Nhà nhân đạo của gia đình ông Phạm Công Đức là một trong 20 ngôi nhà được TKV hỗ trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh trong năm 2026, với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng.