Khánh thành nhà nhân đạo cho gia đình khó khăn tại phường Uông Bí

Sáng 3/11, tại phường Uông Bí, Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và UBND phường Uông Bí tổ chức khánh thành nhà nhân đạo năm 2026, trao tặng gia đình ông Phạm Văn Mấm, trú tại khu Thanh Sơn 1, phường Uông Bí.

Ban Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Phạm Văn Mấm.

Gia đình ông Phạm Văn Mấm thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông có mức lương thấp, vợ mắc bệnh hiểm nghèo, không có chế độ trợ cấp; hai người con làm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Trước đây, gia đình sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố và UBND phường Uông Bí đã vận động TKV hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà mới. Công trình được khởi công từ tháng 7/2026, có diện tích 70m², hoàn thành sau 4 tháng thi công với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Ngôi nhà mới giúp gia đình ông Mấm có chỗ ở an toàn, ổn định, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đồng thời tạo thêm động lực để các thành viên vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đại diện các cơ quan, đơn vị bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình ông Phạm Văn Mấm, khu Thanh Sơn 1, phường Uông Bí.

Trong năm 2026, TKV hỗ trợ xây dựng 20 nhà nhân đạo thông qua Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh, với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Chương trình góp phần chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.