Kết nối hỗ trợ, chắp cánh niềm vui

Thời gian qua, các hoạt động nhân đạo trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã trở thành chỗ dựa cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia đúng lúc, đúng chỗ giúp họ vơi bớt gánh nặng, có thêm niềm tin để vượt qua biến cố và từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Chu Minh Quân (21 tuổi, thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ) có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Bố mất khi anh mới 4 tuổi, hai mẹ con nương tựa vào nhau, trong khi mẹ anh là bà Trần Thị Út mắc bệnh tâm thần nặng, không thể tự chăm sóc bản thân. Thương mẹ, Quân nghỉ học từ lớp 7, lên Hà Nội làm nghề giao hàng, chắt chiu từng đồng nuôi mẹ. Giữa tháng 10/2026, trong một lần đi giao hàng, anh gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não, mù một bên mắt, vỡ ống tai và có nguy cơ mất thính lực, phải điều trị tại Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an).

Trước hoàn cảnh của anh, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với các nhóm thiện nguyện vận động cộng đồng chung tay ủng hộ 104 triệu đồng, giúp anh Quân có thêm chi phí điều trị; đồng thời triển khai các giải pháp vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai mẹ con anh Chu Minh Quân đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho đại diện gia đình anh Chu Minh Quân (thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ) tháng 10/2026.

Câu chuyện của anh Chu Minh Quân chỉ là một trong nhiều hoàn cảnh đang cần được sẻ chia. Để sự giúp đỡ không dừng lại ở những hoạt động đơn lẻ, cuối tháng 10/2026, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Kết nối hỗ trợ sinh kế, trợ giúp, đỡ đầu thường xuyên cho 1.000 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, giai đoạn 2026-2031”. Chương trình nhằm cụ thể hóa khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, đề ra là xác định các địa chỉ nhân đạo, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế lâu dài.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, các xã, phường, đặc khu phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế rà soát người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm yếu thế; ưu tiên những trường hợp không có nguồn nuôi dưỡng, mất khả năng lao động, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có nguy cơ rơi vào hộ nghèo.

Đến giữa tháng 11/2026, phần lớn các địa phương đã gửi báo cáo; cùng với danh sách học sinh cần đỡ đầu do Sở Y tế chuyển sang, toàn thành phố có hơn 3.000 người/hộ được đề xuất. Trong đó, người cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất, sau đó là người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế khác. Ngoài nhu cầu hỗ trợ đột xuất, nhiều trường hợp cần được đỡ đầu thường xuyên, một số hộ cần hỗ trợ làm nhà, giống cây trồng, vật nuôi hoặc vay vốn ưu đãi, với kinh phí dự kiến khoảng 13,5 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TP Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II TP Quảng Ninh trao biểu trưng hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thành phố, tháng 11/2026.

Từ danh sách này, Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ lựa chọn 1.000 địa chỉ khó khăn nhất, chia thành hai nhóm. Với người còn khả năng lao động, Hội tập trung hỗ trợ sinh kế, bình quân tối thiểu 10 triệu đồng/một địa chỉ, giúp họ có thêm điều kiện để tự vươn lên. Với người không còn khả năng lao động, Hội trợ giúp, đỡ đầu thường xuyên tối thiểu 1 triệu đồng/tháng hoặc trao học bổng, duy trì trong suốt giai đoạn 2026-2031. Hội Chữ thập đỏ thành phố trực tiếp kết nối một nửa số địa chỉ, nửa còn lại do Hội Chữ thập đỏ cấp xã đảm nhận, bình quân mỗi đơn vị 10 địa chỉ.

Theo lộ trình, việc xác định địa chỉ và vận động, kết nối nhà tài trợ sẽ hoàn thành trong năm 2026-2027. Chương trình được sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2031. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ được huy động từ nguồn xã hội hóa hợp pháp, quản lý công khai, minh bạch, có sự tham gia giám sát của chính các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Cách làm này giúp mỗi đồng tiền sẻ chia đến đúng người, đúng nơi cần.

Từ sự hỗ trợ kịp thời đến sự đồng hành bền bỉ trong 5 năm với 1.000 địa chỉ nhân đạo, thành phố Quảng Ninh đang từng bước chuyển hoạt động nhân đạo từ “cho con cá” sang “trao cần câu”. Mỗi địa chỉ được kết nối đúng là thêm một gia đình có điểm tựa, có hy vọng. Khi sự sẻ chia được tổ chức bài bản, minh bạch, lòng tốt của cộng đồng sẽ càng được nhân lên, chắp cánh cho những niềm vui, hạnh phúc giản dị mà bền lâu.