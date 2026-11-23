Những mái tóc nghĩa tình nơi bệnh viện

Với nhiều người bệnh đang điều trị nội trú, nhất là người cao tuổi, người sức khỏe yếu, việc cắt tóc cũng gặp không ít khó khăn. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, nhân viên y tế và các tình nguyện viên tại một số bệnh viện trên địa bàn Quảng Ninh đã dành thời gian cắt tóc miễn phí cho người bệnh.

Chiều thứ tư hằng tuần, tại khu vực cắt tóc được bố trí riêng trong Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh, các thành viên Tổ Công tác xã hội lại tất bật phục vụ người bệnh. Những người trực tiếp cầm kéo là cán bộ, nhân viên y tế thuộc các khoa, phòng, có kỹ năng cắt tóc và tự nguyện tham gia.

Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh, cắt tóc cho người bệnh.

Với những bệnh nhân điều trị dài ngày, hạn chế khả năng đi lại, việc được cắt tóc ngay tại bệnh viện giúp họ bớt những bất tiện trong sinh hoạt. Bà Vũ Thị Hồng (khu Hồng Hải 7, phường Hạ Long) chia sẻ: Tôi tuổi đã cao, lại mắc bệnh xương khớp nên việc đi lại không thuận tiện. Được cắt, sửa tóc ngay tại bệnh viện, tôi rất vui. Các cháu vừa cắt tóc, vừa trò chuyện, hỏi han ân cần. Những việc làm như thế này khiến chúng tôi cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc chu đáo hơn.

Chương trình cắt tóc miễn phí tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh được duy trì từ tháng 6/2018 đến nay. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội, chia sẻ: Ngay khi tôi đề xuất ý tưởng, lãnh đạo bệnh viện đã đồng tình, tạo điều kiện để triển khai và duy trì hoạt động. Điều khiến chúng tôi vui nhất là sự đón nhận của người bệnh. Nhiều bác đã quen với lịch cắt tóc, cứ đến hẹn lại chủ động tìm đến. Chính tình cảm và sự tin tưởng ấy là động lực để chúng tôi gắn bó với chương trình suốt hơn 8 năm qua.

Gắn bó với chương trình ngay từ những ngày đầu, dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh, đã vận dụng kỹ năng từ khóa học cắt tóc từng tham gia để phục vụ người bệnh. Sau nhiều năm, không ít bệnh nhân thường xuyên điều trị tại bệnh viện đã trở thành "khách" quen của chị.

Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hường tâm sự: Có những bác được tôi cắt tóc cho nhiều lần, cứ đến đợt điều trị lại gặp nhau nên rất thân quen. Có bác còn nhớ tên tôi, hỏi thăm khi gặp lại. Những tình cảm ấy khiến tôi thấy công việc mình làm thật có ý nghĩa. Sau mỗi buổi cắt tóc, nhìn thấy các bác vui vẻ, phấn khởi, tôi cũng có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với chương trình.

Các thợ cắt tóc của Salon Quyền Linh cắt tóc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bãi Cháy (tháng 10/2026).

Từ năm 2024 đến nay, đều đặn mỗi tháng một lần, các thợ cắt tóc của Salon Quyền Linh (phường Bãi Cháy) lại đến Bệnh viện Bãi Cháy cắt tóc miễn phí cho người bệnh. Những mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cùng lời hỏi thăm, trò chuyện thân tình giúp người bệnh có thêm niềm vui, vơi bớt mệt mỏi, lo lắng trong quá trình điều trị.

Ông Nguyễn Đình Quỳ đang điều trị tại Khoa Ung bướu 2, xúc động chia sẻ: Được cắt tóc gọn gàng ngay tại bệnh viện, tôi rất vui và cảm thấy thoải mái hơn. Trong những ngày điều trị, sự quan tâm của các cháu tình nguyện viên là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với chúng tôi.

Để duy trì hoạt động, Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Bãi Cháy) đã phối hợp với Salon Quyền Linh bố trí địa điểm, sắp xếp thời gian phù hợp, tạo thuận lợi cho người bệnh tham gia. Mỗi buổi có khoảng 10-15 thợ tình nguyện, phục vụ 30-40 người bệnh. Với những trường hợp sức khỏe yếu, không thể đi lại, các thợ cắt tóc mang dụng cụ đến tận giường bệnh để phục vụ. Tùy tình trạng sức khỏe của từng người, họ điều chỉnh tư thế, thao tác nhẹ nhàng để người bệnh cảm thấy thoải mái. Sự tận tình ấy càng có ý nghĩa đối với những bệnh nhân cao tuổi, phải điều trị dài ngày.

Chị Nguyễn Thu Hường, chủ Salon Quyền Linh, chia sẻ: Chúng tôi rất vui khi chương trình luôn được người bệnh đón nhận. Nhìn các cô, các bác phấn chấn, vui vẻ sau khi cắt tóc, anh chị em trong đoàn cũng thấy công việc mình làm thật ý nghĩa. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với hoạt động này. Hiện chúng tôi đã vận động thêm 1 salon cùng tham gia và mong muốn chương trình được nhân rộng tại nhiều cơ sở y tế hơn nữa, để mang lại niềm vui và nụ cười cho nhiều người bệnh.

Bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả được cắt tóc ngay tại giường bệnh (tháng 10/2026).

Việc cắt tóc miễn phí còn được duy trì hằng tháng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chủ yếu dành cho người bệnh nội trú tại Khoa Hồi sức tích cực và Khoa Nội. Phần lớn là người cao tuổi, bệnh nặng, phải điều trị dài ngày, khó tự chăm sóc bản thân. Những nhân viên y tế vốn quen với công việc khám, chữa bệnh lại trực tiếp cầm kéo, cẩn thận cắt sửa mái tóc cho từng người ngay tại giường bệnh. Với những bệnh nhân không thể tự đi lại, sự chăm sóc này giúp họ giữ vệ sinh cá nhân, cảm thấy sạch sẽ, dễ chịu hơn trong những ngày nằm viện.

Hoạt động cắt tóc miễn phí còn được nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tổ chức, với sự tham gia của các thợ cắt tóc tình nguyện. Đầu tháng 11/2026, các thợ cắt tóc tình nguyện đã phục vụ miễn phí cho 60 người bệnh tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, trong đó có những trường hợp được cắt tóc ngay tại giường. Trước đó, tháng 3/2026, cán bộ Tổ Công tác xã hội, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng cùng các thợ cắt tóc Salon Á Đông cũng tổ chức hoạt động tương tự cho người bệnh đang điều trị.

Người xưa có câu “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Với những người đang điều trị bệnh, một mái tóc gọn gàng, những lời hỏi thăm ân cần có thể mang lại niềm vui, giúp họ thêm tự tin, phấn chấn. Những việc làm giản dị ấy đang góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nơi người bệnh được quan tâm cả về sức khỏe và đời sống tinh thần.