Ban Tổ chức Asian Cup 2027 công bố giờ khởi tranh và lịch thi đấu hoàn chỉnh

Ban Tổ chức Asian Cup 2027 ngày 26/10 công bố giờ khởi tranh và lịch thi đấu hoàn chỉnh của giải, trong động thái nhằm trấn an các liên đoàn bóng đá châu lục rằng công tác chuẩn bị vẫn đúng tiến độ, bất chấp những lo ngại về an ninh sau các vụ tấn công chết người nhằm vào Ả Rập Xê Út do lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, tiến hành.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa (trái) chụp ảnh cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại lễ khánh thành trụ sở mới của AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30/10/2018. Ảnh tư liệu: AP

Tuần trước, ông Muhammed Q. Alghamdi, người phát ngôn ban tổ chức, nói tại cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Tokyo rằng “cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại Ả Rập Xê Út”. Ông nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng tôi là sẵn sàng, và chúng tôi sẽ sẵn sàng”.

Asian Cup 2027 quy tụ 24 đội tuyển, thi đấu trong khoảng một tháng tại 8 sân vận động thuộc 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Khobar. Giải đấu sẽ khởi tranh ngày 7/1/2027 với trận mở màn giữa đội tuyển chủ nhà Ả Rập Xê Út và đội tuyển Palestine tại bảng A, lúc 20h theo giờ địa phương ở thủ đô Riyadh.

Iran nằm ở bảng C cùng Syria, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Đội tuyển Iran dự kiến gặp Trung Quốc lúc 16h30 ngày 9/1 tại sân Kingdom Arena, có sức chứa 26.000 chỗ ngồi ở Riyadh. Cùng ngày, Australia sẽ mở màn chiến dịch tại bảng D bằng trận đấu với Singapore ở Khobar.

Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/2/2027 tại sân King Fahd Sports City ở Riyadh, có sức chứa 72.000 khán giả.

Theo AFC, việc bố trí sân đấu và giờ thi đấu đã tính đến các yêu cầu về thương mại, truyền hình, cũng như điều kiện tổ chức tại địa phương nhằm thu hút khán giả và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ. Những lo ngại về an ninh đã gây gián đoạn một số giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ tại khu vực, đồng thời khiến nhiều sự kiện thể thao quốc tế dự kiến tổ chức ở Ả Rập Xê Út phải thay đổi kế hoạch.

Ngày 12/10, trận đấu thuộc AFC Champions League Elite giữa Al-Nassr của Cristiano Ronaldo và Neftchi Fergana của Uzbekistan bị trì hoãn sau khi lực lượng Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út phát đi cảnh báo an ninh. Trận đấu trên sân nhà của Al-Nassr gặp Al-Wasl của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, dự kiến diễn ra ngày 26/10 tại Riyadh, cũng bị hoãn đến thời điểm khác. AFC cho biết ngày và giờ thi đấu mới sẽ được thông báo sau.

Ngoài bóng đá, giải quần vợt nữ WTA Finals, sự kiện khép lại mùa giải quần vợt nữ, đã được chuyển từ Riyadh đến Indian Wells, bang California, Mỹ. Một chặng vòng loại môn đua xe đạp BMX tại Ả Rập Xê Út, thuộc vòng loại Olympic Los Angeles 2028, cũng đã bị Liên đoàn Xe đạp Quốc tế hủy bỏ.