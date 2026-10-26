Cơn sốt Salah lan khắp Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ngôi sao bóng đá gia nhập Trabzonspor

Kể từ khi Mohamed Salah đăng ảnh ngồi trên một tảng đá nhỏ ở vùng cao hẻo lánh, cách thành phố Trabzon ở đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ hơn một giờ đi đường, vào tháng trước, người hâm mộ đã đổ xô đến địa điểm này để tạo dáng tương tự. “Tảng đá Salah” không phải dấu hiệu duy nhất cho thấy cơn sốt dành cho ngôi sao người Ai Cập đang lan rộng tại Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ Trabzonspor hồi tháng 8, sau khi rời Liverpool của Anh.

Người hâm mộ câu lạc bộ Trabzonspor tìm cách vượt qua một con suối để đến tảng đá nơi cầu thủ Mohamed Salah, người Ai Cập đang khoác áo đội bóng, từng chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội, tại tỉnh Trabzon, ven bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19/10/2026. Ảnh: AP

Sự xuất hiện của Salah tiếp thêm tinh thần cho người hâm mộ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi đội tuyển quốc gia dự World Cup lần đầu tiên sau 24 năm nhưng không ghi được bàn thắng nào.

“Hy vọng năm nay chúng tôi sẽ vô địch cùng anh ấy”, Sinan Mor, cổ động viên Trabzonspor, nói khi đến xem trận đấu với Besiktas, đội bóng từng đàm phán chiêu mộ Salah.

Trước trận đấu, các phóng viên ghi nhận 46 người đến chụp ảnh tại “tảng đá Salah” trong vòng hai giờ. Mustafa Bektas, một cổ động viên Trabzonspor 44 tuổi từ miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết việc một siêu sao toàn cầu đến một ngôi làng vùng cao hẻo lánh ở Trabzon có ý nghĩa rất lớn với người dân địa phương.

Tại thành phố này, các sản phẩm lưu niệm và tranh tường về Salah ngày càng phổ biến. Trên Google Maps, sân vận động Trabzonspor thậm chí được đánh dấu là “Mohamed Salah Camii” (Nhà thờ Hồi giáo Mohamed Salah), phản ánh sự hâm mộ cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Khởi đầu mới của Salah

Việc chuyển từ Liverpool sang Trabzonspor ở tuổi 34 đánh dấu một khởi đầu mới với Salah, thay vì được xem là dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của anh đang đi đến hồi kết.

Salah từng là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử Liverpool và giữ kỷ lục về số bàn thắng bằng chân trái tại Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mùa giải gần nhất anh chỉ ghi 12 bàn, công khai bất đồng với HLV Arne Slot và tuyên bố rời đội vào tháng 3.

Kể từ khi đến Trabzonspor, người hâm mộ và các bình luận viên cho rằng Salah đã tìm lại phong độ ghi bàn nhờ sự hỗ trợ của đồng đội và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người dân thành phố.

Trong trận đấu hôm 19/10, sân vận động có sức chứa hơn 41.000 người gần như kín khán giả. Phút 71, Salah ghi bàn góp phần giúp Trabzonspor giành chiến thắng trong trận derby, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Các cổ động viên liên tục hô vang tên anh trên khán đài.

“Anh ấy là cầu thủ hàng đầu và cũng là người rất tốt. Sự góp mặt của anh ấy giúp đội bóng mạnh hơn”, hậu vệ người Nigeria Chibuike Nwaiwu của Trabzonspor nhận xét.

Ngôi sao bóng đá mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố Trabzon

Trabzon, thành phố gần một triệu dân bên bờ Biển Đen, có nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và du lịch, trong khi câu lạc bộ Trabzonspor là niềm tự hào của người dân địa phương.

Theo truyền thông địa phương, Trabzonspor có thêm một triệu người theo dõi trên mạng xã hội sau khi ký hợp đồng với Salah. Các chuyến bay thẳng giữa Cairo và Trabzon cũng được khai trương hồi tháng 8, nhằm đón đầu nhu cầu du lịch từ Ai Cập.

Ông Ibrahim Eyupoglu, làm việc trong lĩnh vực du lịch, cho biết ông đang bán các gói du lịch bao gồm vé xem trận đấu, chuyến tham quan “tảng đá Salah” và đồ lưu niệm của đội bóng. Theo ông, trước khi Salah đến, ngay cả các trận derby cũng có khán đài thưa thớt khán giả, nhưng giờ đây sân vận động luôn kín chỗ.

Ông Mustapha Sabbagh, người hâm mộ Salah suốt 15 năm ở Lebanon, đã bay đến Trabzon trong chuyến đi hai ngày và vượt qua một con suối nhỏ để ngồi lên “tảng đá Salah”. “Salah là tình yêu trong trái tim tôi. Anh ấy có đôi chân ma thuật”, người đàn ông 73 tuổi chia sẻ.