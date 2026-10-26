Yamal, Mbappe, Kane và Messi cạnh tranh Quả bóng Vàng

Lễ trao giải Quả bóng Vàng sẽ diễn ra tại London (Anh) vào ngày 26/10, với cuộc đua ở hạng mục nam thu hút sự chú ý của những ngôi sao hàng đầu như Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane và Lionel Messi. Trong khi thế hệ cầu thủ mới đang nổi lên, Messi vẫn tiếp tục cạnh tranh ở tuổi 39, còn Kane gây chú ý nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng.

Lamine Yamal (trái) ăn mừng cùng đồng đội Jules Koundé sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona trong trận đấu với Real Betis tại La Liga, ngày 17/10/2026. Yamal là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: AP

Trong danh sách 30 ứng viên nam, Yamal được đánh giá có cơ hội giành Quả bóng Vàng đầu tiên sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup và Barcelona đăng quang tại giải quốc nội. Cầu thủ này cũng hai năm liên tiếp được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Mbappe từng được kỳ vọng sớm trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau khi vô địch World Cup năm 2018 ở tuổi 19. Dù có mùa giải cá nhân ấn tượng, anh gặp bất lợi khi không giành được danh hiệu lớn cùng Real Madrid hoặc đội tuyển Pháp. Tại cuộc bình chọn năm ngoái, Mbappe đứng thứ bảy. Quả bóng Vàng nam năm ngoái thuộc về Ousmane Dembele.

Trong khi đó, Harry Kane liên tục phá các kỷ lục ghi bàn tại Đức và giành danh hiệu cùng Bayern Munich. Anh cũng là một trong những cầu thủ nổi bật tại World Cup, nơi đội tuyển Anh kết thúc giải ở vị trí thứ ba. Tháng trước, tiền đạo này trở thành cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Bundesliga nhanh nhất, chỉ sau 98 lần ra sân. Tuy nhiên, thành tích của Kane ở đầu mùa giải hiện tại không được tính vào cuộc bình chọn, do thời gian xét giải kết thúc ngày 19/7/2026.

Messi cũng là ứng viên đáng chú ý dù đã chuyển sang thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cho Inter Miami. Anh góp công giúp đội bóng giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên ở mùa giải trước, sau đó cùng Argentina tiến vào chung kết World Cup. Đội tuyển Argentina cuối cùng thất bại trước Tây Ban Nha. Messi hiện giữ kỷ lục 8 lần giành Quả bóng Vàng, trong khi Cristiano Ronaldo đứng thứ hai với 5 lần.

Ở hạng mục nữ, Alexia Putellas được đánh giá là ứng viên hàng đầu sau khi cùng Barcelona vô địch Champions League và giải quốc nội Tây Ban Nha, trước khi chuyển sang London City Lionesses. Putellas từng hai lần giành giải thưởng này. Đương kim Quả bóng Vàng nữ Aitana Bonmati không có tên trong danh sách đề cử năm nay do chấn thương gãy chân hồi tháng 12. Những ứng viên đáng chú ý khác gồm Khadija Shaw của Manchester City và Claudia Pina của Barcelona.

Quả bóng Vàng được bình chọn bởi các nhà báo đại diện cho 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Các tiêu chí gồm thành tích cá nhân và tập thể, tầm ảnh hưởng trong những thời điểm quyết định, phong cách thi đấu và tinh thần fair-play. Mỗi nhà báo lựa chọn 10 ứng viên trong danh sách 30 người, với số điểm từ 15 cho lựa chọn hàng đầu đến 1 điểm cho lựa chọn thứ 10. Người có tổng điểm cao nhất sẽ giành giải; nếu bằng điểm, ban tổ chức xét số phiếu xếp thứ nhất rồi đến các vị trí tiếp theo.

Lễ trao giải còn vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc ở những hạng mục như cầu thủ trẻ, thủ môn, huấn luyện viên, câu lạc bộ và tiền đạo. Giải thưởng Socrates cũng được trao nhằm ghi nhận các sáng kiến đoàn kết và hoạt động vì cộng đồng.