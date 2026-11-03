Liên đoàn Bóng đá châu Á hoãn Asian Cup 2027 do xung đột tại Trung Đông

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo lùi thời điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả-rập Xê-út gần 1 năm, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và các cuộc tấn công gây thương vong gần đây tại nước chủ nhà ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tổ chức giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (bên trái) chụp ảnh cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tại lễ khánh thành trụ sở mới của AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30/10/2018. Ảnh: AP

Theo thông báo của AFC, sau quá trình tham vấn kỹ lưỡng với ban tổ chức Ả-rập Xê-út, hai bên thống nhất chuyển thời điểm khai mạc giải đấu từ ngày 7/1/2027 sang ngày 23/12/2027. Theo lịch trình mới, Asian Cup sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028, sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phê duyệt.

AFC giải thích rằng những diễn biến an ninh tại khu vực đã gây ra nhiều khó khăn về hậu cần và làm gián đoạn hoạt động đi lại, khiến việc tổ chức giải đấu theo kế hoạch ban đầu không còn phù hợp. Quyết định hoãn giải nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các đội tuyển, quan chức, cổ động viên cùng những bên liên quan.

Theo kế hoạch ban đầu, Asian Cup 2027 quy tụ 24 đội tuyển, tranh tài tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Khobar của Ả-rập Xê-út. Đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự và nằm cùng bảng với Syria, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Trong khi đó, các đội tuyển Ả-rập Xê-út, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản giữ vị trí hạt giống số một ở những bảng đấu khác.

Thông báo của AFC khép lại nhiều tháng đồn đoán về khả năng hoãn giải, phương án mà ban tổ chức nước chủ nhà trước đó liên tục bác bỏ.

Tháng 10 vừa qua, người phát ngôn ban tổ chức Muhammed Q. Alghamdi khẳng định tại một cuộc họp của AFC ở Tokyo rằng các hoạt động thường nhật tại Ả-rập Xê-út vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa từng đề cập khả năng lùi Asian Cup một năm nếu tình hình đòi hỏi, đồng thời cho rằng AFC có thể phải chờ đến cuối tháng 11 mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Xung đột Trung Đông làm gián đoạn nhiều sự kiện thể thao

Asian Cup 2027 trở thành sự kiện thể thao lớn nhất phải thay đổi lịch tổ chức do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) đã hủy chặng đua tại Ả-rập Xê-út trong mùa giải năm nay và chuyển chặng đua Bahrain sang Malaysia vì những lo ngại về an ninh liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Các chặng đua ở Qatar và Abu Dhabi hiện vẫn nằm trong lịch thi đấu. F1 cũng tiếp tục duy trì chặng đua tại Ả-rập Xê-út trong lịch trình năm 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 3.

Trong môn quần vợt, ban tổ chức giải WTA Finals, sự kiện khép lại mùa giải quần vợt nữ, đã chuyển địa điểm thi đấu từ Ả-rập Xê-út sang Indian Wells, bang California (Mỹ).

Bóng đá cấp câu lạc bộ châu Á cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Giải AFC Champions League Elite đã phải điều chỉnh lịch thi đấu một số trận.

Ngày 12/10, trận đấu giữa câu lạc bộ Al-Nassr của Cristiano Ronaldo và Neftchi Fergana (Uzbekistan) phải hoãn sau khi Cơ quan Phòng vệ dân sự Ả-rập Xê-út phát cảnh báo an ninh.

Tuần trước, Al-Nassr tiếp tục phải hoãn trận đấu trên sân nhà do câu lạc bộ Al-Wasl của Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) không đến Riyadh.

Các đội tuyển châu Á phải điều chỉnh kế hoạch

Quyết định lùi Asian Cup 2027 đặt nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia châu Á trước bài toán điều chỉnh kế hoạch nhân sự, đặc biệt là hợp đồng với các huấn luyện viên trưởng.

Theo lịch trình ban đầu, Asian Cup 2027 đánh dấu thời điểm kết thúc chu kỳ chuẩn bị kéo dài 4 năm của nhiều đội tuyển, trước khi họ chuyển trọng tâm sang vòng loại World Cup 2030.

Tại Australia, huấn luyện viên Tony Popovic, người đưa đội tuyển vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026, đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 4 năm hồi tháng 9, thay vào đó lựa chọn hợp đồng ngắn hạn đến hết Asian Cup. Ông muốn cùng Liên đoàn Bóng đá Australia quyết định tương lai sau giải đấu, đồng thời sẵn sàng nhường vị trí cho người kế nhiệm hoặc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Tại Hàn Quốc, sau kết quả không như kỳ vọng tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) bổ nhiệm cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Robert Moreno làm huấn luyện viên tạm quyền hồi tháng 9, với hợp đồng đến hết tháng 11 và khả năng gia hạn thêm 2-3 tháng để dẫn dắt đội tuyển tại Asian Cup. Theo kế hoạch, thành tích tốt tại giải đấu này có thể giúp ông Moreno ký hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, việc hoãn Asian Cup khiến KFA phải quyết định tương lai của ông khi chưa thể đánh giá năng lực qua giải đấu mà Hàn Quốc chưa giành chức vô địch kể từ năm 1960.

Tại Nhật Bản, Liên đoàn Bóng đá nước này gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Hajime Moriyasu đến hết Asian Cup, với mục tiêu giành chức vô địch, trước khi chuyển giao đội tuyển quốc gia cho huấn luyện viên đội U21 Go Oiwa. Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Tsuneyasu Miyamoto, ông Moriyasu có đủ năng lực đưa đội tuyển lên ngôi vô địch châu Á, trong khi ông Go Oiwa tiếp tục tập trung dẫn dắt đội U21 hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng ASIAD và hoàn thành nhiệm vụ đến hết năm.

Tại Iraq, huấn luyện viên Graham Arnold cũng đã ký hợp đồng gia hạn sau World Cup 2026, với thời hạn dự kiến kéo dài đến hết Asian Cup.

Có thể thấy chuyển Asian Cup 2027 sang cuối năm 2027 và đầu năm 2028 không chỉ làm thay đổi lịch thi đấu, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự và quá trình chuẩn bị dài hạn của nhiều đội tuyển hàng đầu châu Á.