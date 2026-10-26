Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1, Yamal bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc tại La Liga

Real Madrid đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1 trong trận El Clasico tại La Liga rạng sáng 26/10 với cú đúp của Kylian Mbappé. Trong khi đó, ngôi sao trẻ Lamine Yamal trải qua trận đấu đáng quên khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ rệt vào cuối hiệp một.

Cầu thủ Lamine Yamal của Barcelona tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid tại giải La Liga, ở Barcelona, Tây Ban Nha, rạng sáng 26/10/2026. Ảnh: AP

Hơn 60.000 khán giả tại sân Camp Nou chứng kiến ngôi sao 19 tuổi Yamal đổ người xuống sân, hai tay che mặt sau pha dứt điểm chệch khung thành từ cự ly gần. Trước đó, Fermín López đã chuyền bóng để anh đối mặt cơ hội ghi bàn trong tư thế thuận lợi.

Real Madrid mở tỷ số ở phút 41 khi cú phá bóng của hậu vệ Gerard Martín vô tình đập trúng Mbappé rồi bật vào lưới. Barcelona gỡ hòa ở phút 61 nhờ pha lập công của Raphinha sau đường chuyền của Pedri. Tuy nhiên, đến phút 87, Eduardo Camavinga kiến tạo để Mbappé ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng cho đội khách.

Thất bại này khiến Barcelona bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục La Liga với 10 trận thắng liên tiếp đầu mùa. Đội bóng của HLV Hansi Flick cũng nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường, sau trận thua Paris Saint-Germain 2-4 tại Champions League. Trước đó, Barcelona đã cân bằng kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp đầu mùa do Real Madrid thiết lập ở mùa giải 1968-1969.

“Trong những trận đấu lớn, những chi tiết nhỏ rất quan trọng và có thể quyết định trận đấu”, HLV Hansi Flick nói, đồng thời nhấn mạnh đội bóng cần nhanh chóng phản ứng sau thất bại.

Chiến thắng giúp Real Madrid rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 3 điểm, đồng thời giúp HLV Jose Mourinho giảm bớt sức ép sau thất bại trước Atletico Madrid hồi tháng 9.

Dù Yamal có trận đấu không như ý, Mourinho vẫn đánh giá cao tài năng của cầu thủ trẻ này, đồng thời khen ngợi Marc Cucurella vì đã hạn chế được ảnh hưởng của Yamal. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận định Yamal là cầu thủ thông minh và rất tài năng, dù không thể tạo ra khác biệt trong trận đấu.