Bảo tàng kỳ lạ ở Amsterdam với ý tưởng "nhốt" người, thả động vật

Bảo tàng Art Zoo mới mở tại Amsterdam (Hà Lan) thu hút sự chú ý với cách trưng bày khác thường: các mẫu vật động vật được bảo quản như thể đang tự do trong tự nhiên, trong khi du khách phải tham quan giữa những căn phòng bao quanh bởi song sắt kim loại màu đen.

Hai nghệ nhân chế tác tiêu bản động vật người Hà Lan Jaap Sinke và Ferry van Tongeren chụp ảnh tại bảo tàng Art Zoo ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP

Bước vào bảo tàng, khách tham quan sẽ bắt gặp một con cá sấu nhồi xác dài khoảng 3,6 m treo trên trần, bên cạnh hàng trăm mẫu vật động vật, những đống xương được sắp đặt nghệ thuật, hoa tulip phát sáng trong lọ thủy tinh và các loài cá có hình dáng kỳ dị.

Art Zoo là sáng tạo của hai nghệ sĩ Hà Lan Jaap Sinke và Ferry van Tongeren, lấy cảm hứng từ những phòng trưng bày kỳ vật của giới giàu có châu Âu trong thế kỷ 16 và 17. Khác với bảo tàng lịch sử tự nhiên truyền thống, nơi động vật được tạo dáng theo môi trường sống, hai nghệ sĩ muốn thổi vào các mẫu vật cá tính và cảm xúc riêng.

Bộ sưu tập còn có cua nhện khổng lồ Nhật Bản với sải chân dài khoảng 1,8 m, bộ xương voi răng mấu và những mẫu vật kỳ dị được tạo hình từ xác cá đuối. Hai nghệ sĩ khẳng định không có động vật nào bị bắt từ tự nhiên; các mẫu vật đều được tiếp nhận từ những sở thú, nơi chúng chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Hai nghệ sĩ xem nhà tự nhiên học Charles Darwin như thành viên thứ ba trong nhóm sáng tạo, đồng thời coi bảo tàng là sự trở lại với tinh thần khám phá thế giới tự nhiên của ông. Một bức tường trưng bày hàng loạt tượng bán thân Darwin, tạo nên sự tương phản thú vị với lịch sử của tòa nhà, vốn từng là nơi đặt Bảo tàng Kinh thánh.

Dù không mang chủ đề Halloween, Art Zoo vẫn đem đến trải nghiệm kỳ bí, có phần rùng rợn cho những du khách yêu thích sự khác lạ.