Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào)

Ngày 4/10, tại Trường chính trị Vũ Văn Hiếu, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào). Đây là lớp bồi dưỡng thứ 4 dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của 3 tỉnh Bắc Lào được Thành ủy Quảng Ninh tổ chức trong năm 2026, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Đến dự buổi lễ có đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Về phía tỉnh Xay Nhạ Bu Ly có đồng chí Si Son phăn Bun sy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu tại buổi lễ.

Sau 12 ngày học tập và nghiên cứu thực tế, lớp bồi dưỡng kiến thức cho 28 cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Lào đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 giữa thành phố Quảng Ninh với 3 tỉnh Bắc Lào và kết quả Hội kiến giữa đồng chí Bí thư Thành ủy Quảng Ninh với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Xay Nhạ Bu Ly.

Đồng chí Si Son phăn Bun sy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Xay Nhạ Bu Ly, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lớp bế mạc, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của mỗi học viên trong suốt khóa học. Đồng chí mong muốn, sau khóa học, mỗi học viên sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu vào thực tiễn công tác tại địa phương. Đồng thời trở thành cầu nối vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa thành phố Quảng Ninh và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nói riêng ngày càng phát triển sâu sắc, bền vững. Qua đó, góp phần thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao chứng nhận cho các học viên.

Đồng chí Si Son phăn Bun sy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Xay Nhạ Bu Ly cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh trong công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý. Qua những kiến thức được học tập, trên từng cương vị công tác, các học viên sẽ phát huy, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly trong thời gian tới.