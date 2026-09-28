Khai mạc 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã

Sáng 28/9, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Thành ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc các lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian từ ngày 28/9 đến 4/10, học viên hai lớp được nghiên cứu các chuyên đề về tư duy, tầm nhìn lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên mới; quyết định và giám sát quá trình quản trị địa phương hiện đại; phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, lớp bồi dưỡng dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tập trung vào những nội dung thiết thực đối với công tác quản lý, điều hành ở cơ sở, như: Hoạch định và thực thi chính sách công trong bối cảnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiện đại gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tài chính - ngân sách, đầu tư công; quản lý việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Đại biểu dự lễ khai mạc.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, nhất là trong giai đoạn thành phố Quảng Ninh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.