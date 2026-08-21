Bế giảng 2 lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ quản lý

Chiều 21/8, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2026.

Các học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Trong 5 ngày, từ 17 đến 21/8, 103 học viên đã hoàn thành chương trình học với các chuyên đề: Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện; giao việc và phân quyền; quản trị khủng hoảng truyền thông; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tăng cường phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới…

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao năng lực tư duy, tầm nhìn, áp dụng vào thực tiễn công tác; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, sẵn sàng gánh vác trọng trách mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn mới.

Kết thúc lớp học, 103 học viên đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp.