Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào)

Sáng 23/9, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) tại thành phố Quảng Ninh năm 2026. Dự khai mạc có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh; các đồng chí Ủy viên BTV Thành uỷ; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) có đồng chí Phênh Nị Lăn Khăm Phăn Phênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly cùng 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu chào mừng và khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, nhấn mạnh: Quảng Ninh luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. Những năm qua, các hoạt động hợp tác hai bên được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm, chú trọng.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng là dịp để cán bộ lãnh đạo, quản lý hai địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những lĩnh vực thiết thực như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời kết hợp trao đổi chuyên đề với nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị của Quảng Ninh.

Đồng chí Phênh Nị Lăn Khăm Phăn Phênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly phát biểu tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và tình cảm gắn bó giữa hai địa phương, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Xay Nhạ Bu Ly tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian từ ngày 21/9-5/10/2026, tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội với các kinh nghiệm của Quảng Ninh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; các mô hình phát triển kinh tế; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phênh Nị Lăn Khăm Phăn Phênh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) trao tặng quà lưu niệm cho Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu.

Lớp bồi dưỡng là cơ hội để cán bộ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhất là trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thu hút đầu tư; góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương. Những kinh nghiệm thực tiễn, bài học quý báu từ thành phố Quảng Ninh, cùng kiến thức được các giảng viên và lãnh đạo thành phố chia sẻ, là cơ sở quan trọng để cán bộ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn, góp phần phát triển địa phương.