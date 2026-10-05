Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Sáng 5/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố thảo luận, cho ý kiến về việc thành lập Văn phòng giúp việc dùng chung của Đảng ủy; nghe báo cáo kết quả sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy về đánh giá, xếp loại các đồng chí lãnh đạo, quản lý quý III/2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, khẩn trương hoàn thiện các bước thành lập Văn phòng giúp việc dùng chung của Đảng ủy, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Văn phòng cần được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt.

Đối với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý III/2026, đồng chí yêu cầu thực hiện đúng tiêu chí, quy trình, thẩm quyền, bảo đảm khách quan, thực chất, gắn với chức trách, nhiệm vụ và kết quả thực hiện.

Về tổ chức bộ máy, biên chế và các điều kiện bảo đảm hoạt động, khẩn trương kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự chuyên trách, nơi làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị và không gian lưu trữ hồ sơ, tài liệu phù hợp. Việc sắp xếp, xem xét bổ nhiệm cán bộ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và thẩm quyền được phê duyệt.