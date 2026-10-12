Thi đua sáng tạo vì sự phát triển của báo chí Quảng Ninh

Trước yêu cầu ngày càng cao của công chúng và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông số, đổi mới sáng tạo đã trở thành yêu cầu tất yếu đặt ra với đội ngũ những người làm báo. Đặc biệt khi Quảng Ninh trở thành thành phố, thi đua sáng tạo sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để những người làm báo Quảng Ninh nâng cao chất lượng tác phẩm, thúc đẩy sự phát triển của báo chí địa phương theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong giai đoạn mới.

Báo chí Quảng Ninh với sứ mệnh là "cầu nối" ý Đảng và lòng dân tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng với địa phương và đất nước; không ngừng nỗ lực trên chặng đường hội nhập và phát triển; đồng thời phát huy tinh thần thi đua, sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển của Quảng Ninh cũng như khẳng định vai trò, vị thế báo chí, truyền thông của cả nước.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày ấn phẩm mới của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Giai đoạn 2019-2026, phong trào thi đua trong đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh đã trở thành động lực mạnh mẽ, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước. Hội Nhà báo Quảng Ninh cùng các cơ quan báo chí, nòng cốt là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hàng chục chiến dịch truyền thông trọng điểm; đồng thời triển khai sâu rộng các đợt thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Hội Nhà báo Quảng Ninh đã tích cực vận động hội viên tham gia Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng toàn quốc, Giải Diên Hồng, Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh, Giải báo chí tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng nhiều giải báo chí chuyên đề khác do Trung ương, tỉnh và các ngành phát động. Nhờ đó, nhiều tác phẩm báo chí của hội viên nhà báo Quảng Ninh đã đạt giải cao tại các giải báo chí của trung ương và các giải báo chí khu vực, chuyên ngành.

Nhà báo Thu Chung, Phòng Thời sự (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) luôn tích cực tham gia, có những tác phẩm đoạt giải, chia sẻ: Tôi nhận thấy, các giải báo chí được phát động không chỉ khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong cách làm báo mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của nhà báo với công cuộc xây dựng và phát triển Quảng Ninh. Điều này được thể hiện qua việc nhiều phóng viên đã không ngại khó, ngại khổ, bám sát cơ sở, để phản ánh khách quan, sâu sắc những chuyển động thực sự trong đời sống thực tế.

Những “trái ngọt” trong nhiều năm trở lại đây tại các “sân chơi” quốc gia và địa phương tiếp tục khẳng định năng lực sáng tạo và khả năng bám sát các vấn đề chính trị, dân sinh của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh. Đồng thời, thành quả ấy cũng cho thấy các phong trào thi đua đã tạo động lực lan tỏa tinh thần sáng tạo và niềm tự hào nghề nghiệp để đội ngũ người làm báo Quảng Ninh phát huy, xây dựng được những tác phẩm công phu, mang đậm tinh thần khát khao đổi mới; sự trăn trở, đầu tư nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm (thứ 4, trái sang), Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, chúc mừng các tác giả đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2025. Ảnh: Đỗ Phương

Cùng với các giải thưởng, đội ngũ hội viên, nhà báo tích cực đổi mới tư duy làm báo, thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng truyền thông hiện đại.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn Quảng Ninh đã đẩy mạnh đổi mới phương thức làm báo theo hướng hiện đại, đa nền tảng; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và phát hành nội dung; chú trọng phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu và các hình thức truyền thông mới; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quảng Ninh trong tình hình mới.

Nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh thảo luận đề tài dự thi Giải Báo chí Quốc gia. Tác phẩm “Kiểm soát quyền lực của cán bộ: Thực tiễn từ địa phương" của nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2022. Ảnh: Thu Chung

Tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cũng như các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn, sự đổi mới này được lan tỏa mạnh mẽ qua các phong trào thi đua sáng tạo các tác phẩm báo chí hằng ngày cho đến sáng kiến cải tiến quy trình làm báo.

Nhờ đó, giờ đây người làm báo trên địa bàn đã trở thành những phóng viên, nhà báo đa năng khi vừa viết, chụp ảnh, quay phim, ghi âm để sáng tạo các tác phẩm báo chí, vừa truyền dữ liệu trực tiếp từ hiện trường về để đăng tải sớm nhất trên các nền tảng số; biên tập viên không chỉ xử lý nội dung mà còn tham gia xây dựng các sản phẩm truyền thông số. Những thay đổi đó góp phần nâng cao tốc độ đưa tin, tăng tính hấp dẫn của tác phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận độc giả trên nhiều nền tảng.

Phóng viên Trường Giang (VOV Đông Bắc), chia sẻ: “Nếu chỉ làm báo theo cách cũ, không sáng tạo, không linh hoạt, chắc chắn sẽ bị đào thải. Phóng viên thời 4.0 không thể chỉ biết cầm bút, mà cần thành thạo công nghệ, biết tận dụng các nền tảng số, kể cả AI, để truyền tải thông tin. Không dừng lại ở báo viết hay truyền hình, ngày nay, một tác phẩm báo chí có thể hiện diện trên nhiều định dạng từ video ngắn, infographic, podcast đến livestream, long-form... Phóng viên không chỉ viết tin, mà còn sản xuất nội dung đa phương tiện, tối ưu hóa thông điệp cho từng nền tảng và từng đối tượng công chúng”.

Phóng viên Trường Giang (VOV Đông Bắc) tác nghiệp tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV.

Trong 5 năm qua, nhiều phóng viên, hội viên đạt thành tích xuất sắc, nhiều tác phẩm báo chí chất lượng lan tỏa mạnh mẽ, được công chúng ghi nhận, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần cống hiến của báo giới Quảng Ninh. Đây là nền tảng quan trọng để báo chí Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đối với thành phố Quảng Ninh, hành trình đổi mới đã tạo nên một diện mạo phát triển năng động, Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, trung tâm du lịch quốc gia và một trong những địa phương đi đầu trên nhiều lĩnh vực. Những mục tiêu phát triển cao hơn trong giai đoạn tới đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn phải đi trước một bước; khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin.

Xác định thi đua sáng tạo tiếp tục là động lực quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động để báo chí đáp ứng các yêu cầu đó, Hội Nhà báo Quảng Ninh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng tạo. Trong đó, Hội sẽ hướng vào xây dựng đội ngũ người làm báo có tư duy số, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và khả năng làm chủ công nghệ. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải sẵn sàng học hỏi, thích ứng với những phương thức làm báo mới, coi đổi mới là yêu cầu thường xuyên trong công việc.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo và những người làm báo Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Hội cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội và hoạt động báo chí; từng bước xây dựng môi trường làm việc số, quản lý số và điều hành số trong công tác Hội. Đồng thời, khuyến khích hội viên đổi mới tư duy làm báo, nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng, thích ứng với xu hướng truyền thông hiện đại và nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất, quản trị tòa soạn, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm truyền thông. Việc ứng dụng công nghệ, trong đó có công nghệ AI, phải gắn với nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm tính chính xác, khách quan, không chạy theo xu hướng công nghệ đơn thuần.

Nhà báo Vũ Miền - VOV Đông Bắc, phỏng vấn thân nhân gia đình liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn Quảng Ninh.

Vào ngày 6/7/2026 vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã chính thức phát động giải thưởng “QMG - Đổi mới sáng tạo năm 2026 nhằm khơi dậy, lan tỏa phong trào thi đua sâu rộng, khuyến khích cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động phát huy sáng kiến, đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí, cải tiến quy trình sản xuất. Thông qua giải thưởng, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh - cơ quan báo chí chủ lực của báo chí Quảng Ninh - đã truyền đi thông điệp: đổi mới sáng tạo không còn là phong trào mang tính thời điểm mà phải trở thành văn hóa, động lực phát triển giai đoạn hiện nay.

Dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vừa qua, Hội Nhà báo Quảng Ninh tiếp tục phát động đội ngũ hội viên thi đua sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, đồng thời lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham gia các giải báo chí của Trung ương, của địa phương và các bộ, ngành tổ chức.

Báo chí Quảng Ninh tích cực ứng dụng công nghệ vào hoạt động tác nghiệp, đổi mới phương thức thông tin nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Cùng với đó, một trong những nội dung được Hội Nhà báo Quảng Ninh quan tâm là việc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu HĐND thành phố ban hành cơ chế, chính sách mới; đồng thời nghiên cứu sửa đổi Quy chế Giải Báo chí Quảng Ninh được ban hành từ năm 2015. Sau hơn 10 năm áp dụng, nhiều nội dung của quy chế hiện hành được đánh giá không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn mới, đặc biệt trước sự phát triển mạnh của báo chí đa nền tảng, truyền thông số và các loại hình tác phẩm mới. Việc sửa đổi quy chế được kỳ vọng sẽ tạo hành lang phù hợp hơn để khuyến khích đội ngũ người làm báo sáng tạo các tác phẩm có chiều sâu, phát hiện vấn đề mới, lan tỏa thông tin tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Có thể thấy, với những hoạt động xuyên suốt, Hội Nhà báo Quảng Ninh và các chi hội xác định các phong trào thi đua sáng tạo sẽ tạo thêm động lực cho người làm báo Quảng Ninh trong giai đoạn mới phát huy khả năng, đồng hành với sự phát triển của thành phố. Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ hội viên; khơi dậy tinh thần “Bản lĩnh - Sáng tạo - Cống hiến”, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới phương thức thông tin nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền; xây dựng đội ngũ nhà báo bản lĩnh, chuẩn mực, làm chủ công nghệ, góp phần phát triển báo chí Quảng Ninh chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Khánh Đan

Trình bày: Tất Đạt