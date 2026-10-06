Thi đua bắt đầu từ công việc mỗi ngày

Từ những ca sản xuất dưới sâu, người thợ lò dân tộc Tày Nông Văn Thành, Tổ trưởng sản xuất, Công trường Khai thác 6, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin, cùng đồng nghiệp tìm cách làm nhanh hơn, an toàn hơn, nâng năng suất và thu nhập. Với anh Thành, thi đua bắt đầu từ công việc mỗi ngày và hiệu quả mang lại cho cả tổ sản xuất.

Thợ lò Nông Văn Thành.

Ở Tổ sản xuất số 3, Công trường Khai thác 6, công việc của Tổ trưởng Nông Văn Thành không dừng ở phân công lao động. Mỗi ca xuống lò, anh Thành nắm điều kiện diện sản xuất, bố trí công việc, theo dõi tiến độ và cùng anh em xử lý những vị trí khó. Điều anh Thành quan tâm là hoàn thành khối lượng nhưng phải bảo đảm an toàn.

Tổ hiện có 30 công nhân, trong đó có 16 thợ bậc cao, 4 an toàn vệ sinh viên. Thu nhập bình quân đạt 23,2 triệu đồng/người/tháng, 3 người đạt 25 triệu đồng/tháng. Nhiều năm qua, tổ không để xảy ra tai nạn lao động nặng và sự cố nghiêm trọng. Anh Thành chia sẻ: Là tổ trưởng, điều tôi quan tâm không chỉ là hoàn thành sản lượng, mà còn phải tổ chức công việc hợp lý để anh em làm việc an toàn, có năng suất, có thu nhập tốt. Trong sản xuất, gặp chỗ nào khó, bất hợp lý thì cả tổ cùng tìm cách tháo gỡ, cải tiến. Anh em trong tổ cùng cố gắng, cuối tháng có thu nhập tốt thì mình cũng thấy vui.

Sinh năm 1991, quê ở xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh, anh Thành vào làm việc tại Công ty CP Than Núi Béo từ năm 2017. Chưa đầy 1 năm sau, từ công nhân trực tiếp sản xuất, anh được giao nhiệm vụ lò trưởng. Từ tháng 3/2023 đến nay, anh làm Tổ trưởng sản xuất, Công trường Khai thác 6.

Những năm bám lò giúp anh Thành hiểu từng khó khăn phát sinh trong sản xuất. Tại lò xuyên vỉa mức -140, đường lò bị bùng nền, đất đá lấp tuyến ray P24, trong khi các lò chợ 30703, 30701 thường xuyên cần vận chuyển vật tư, thiết bị, anh Thành đã cùng đồng nghiệp đề xuất căn hạ đường lò, khôi phục tuyến ray P24, giúp việc vận chuyển thuận lợi, nhanh hơn.

Ở lò dọc vỉa vận tải lò chợ 30703, áp lực lớn khiến đường lò bị nén thấp, bùng nền, băng tải B800 gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển vật tư và xén sửa, anh Thành cùng các cộng sự đề xuất sử dụng máng cào SGB thay băng tải, qua đó tạo thuận lợi cho vận chuyển, xén sửa, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm an toàn hơn.

Anh Nông Văn Thành được Công đoàn TKV tuyên dương trong chương trình Vinh quang thợ mỏ 2026.

Theo anh Thành, người trực tiếp làm việc hằng ngày dễ nhận ra nhất những điểm còn bất hợp lý để tìm cách cải tiến. Bởi vậy, anh thường có mặt ở những vị trí khó, hướng dẫn biện pháp thi công, nhắc anh em tuân thủ quy trình an toàn và chia sẻ kinh nghiệm cho thợ trẻ. Bản thân anh cũng chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức kỹ thuật để áp dụng vào công việc.

Hiệu quả lao động thể hiện ngay trong thu nhập của người thợ. Thu nhập bình quân của anh Thành đạt trên 35 triệu đồng/tháng, gần gấp đôi mức bình quân của đơn vị. Anh từng được tuyên dương trong nhóm thợ mỏ trẻ có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất và thu nhập cao.

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo Nguyễn Tiến Nhương nhận xét: Điều đáng quý ở Nông Văn Thành là tinh thần trách nhiệm của một người thợ trực tiếp sản xuất. Anh Thành không chỉ nỗ lực nâng cao tay nghề, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mà còn biết tập hợp, chia sẻ kinh nghiệm để cùng đồng nghiệp trong tổ hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Đây là một trong những công nhân trẻ tiêu biểu, có sức lan tỏa trong phong trào thi đua của công ty. Không chỉ là tổ trưởng sản xuất, anh Thành còn tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Công trường Khai thác 6. Anh cùng cán bộ công đoàn thăm hỏi công nhân ốm đau, tai nạn lao động, hỗ trợ gia đình khó khăn. Là đảng viên từ năm 2018, anh còn tham gia kèm cặp đảng viên dự bị khi chi bộ phân công.

Với người thợ lò Nông Văn Thành, “lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” không phải những mục tiêu tách rời. Giỏi nghề giúp người thợ tìm được cách làm hiệu quả hơn; năng suất đi cùng an toàn tạo nền tảng cho thu nhập tốt. Và điều quan trọng hơn với một tổ trưởng là kết quả ấy không chỉ dành cho riêng mình, mà được tạo nên cùng những người thợ trong tổ.