Thi đua "kép" ở ngành Than

Thành phố Quảng Ninh đang triển khai sâu rộng thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”. Hiện các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang hưởng ứng mạnh mẽ đợt cao điểm này, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, cùng những mục tiêu tăng trưởng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Với những kết quả nổi bật trong 9 tháng qua khi dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh đang quyết tâm hoàn thành toàn diện 32 chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành 100% công tác GPMB các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 130.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp. Quảng Ninh cũng thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, khơi thông năng lực sản xuất ngành chế biến, chế tạo; mở rộng không gian thương mại - du lịch trọng điểm, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh. Các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm, động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Hưởng ứng đợt thi đua, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tập trung huy động tối đa các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách.

Đặc biệt, đối với ngành Than, những tháng cuối năm cũng hết sức đặc biệt, là dịp diễn ra những hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026). Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động TKV cũng như nhân dân, người lao động Vùng mỏ Quảng Ninh.

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” của thành phố Quảng Ninh, cùng với đó là triển khai cao điểm chào mừng ngày truyền thống ngành Than, trong những tháng cuối năm, TKV tập trung đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, tập trung triển khai các công trình, phần việc thiết thực, gắn với bảo đảm an toàn, nâng cao năng lực sản xuất. Cùng với đó, đẩy mạnh tiêu thụ than, chủ động cân đối nguồn cung, bám sát nhu cầu thị trường, tăng cường phối hợp giữa các khâu sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm và bảo đảm than cho nền kinh tế.

Hiện các đơn vị thuộc TKV đang đẩy mạnh thi đua, trên các công trường, phân xưởng, đường lò, gương than, nhịp độ sản xuất luôn sôi động, năng suất, hiệu quả làm việc được đẩy lên cao. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, khánh thành, đưa vào hoạt động tạo khí thế mới cho các đơn vị. Tiêu biểu như tại Công ty Tuyển than Hòn Gai, đơn vị đã tổ chức Lễ gắn biển công trình hệ thống tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Hệ thống có tổng chiều dài gần 8,9km, công suất thiết kế từ 1,8-4,2 triệu tấn than/năm, tổng mức đầu tư hơn 761 tỷ đồng. Công trình kết nối các mỏ Núi Béo, Hà Tu với trung tâm chế biến của Công ty Tuyển than Hòn Gai, sau đó vận chuyển than ra cảng Làng Khánh, hình thành tuyến vận chuyển khép kín, đồng bộ.

Còn tại Công ty Than Mạo Khê, đơn vị cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê với công suất thiết kế 2,5 triệu tấn than/năm, tổng mức đầu tư trên 469 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Nhà máy được đầu tư đồng bộ từ khâu tiếp nhận than nguyên khai đến xuất bán, hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường.

Thực hiện đợt thi đua "kép", ngành Than đang phấn đấu cả năm 2026, sản lượng than sạch ước đạt khoảng 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm. Trong 9 tháng qua, TKV đã sản xuất được trên 28 triệu tấn than, bằng hơn 80% kế hoạch năm. Đây là nền tảng quan trọng để TKV tăng tốc trong quý IV, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng trên 13% của thành phố Quảng Ninh trong năm 2026.