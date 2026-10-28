Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc về đích

Với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 12,54%, thu ngân sách nhà nước đạt 78.781 tỷ đồng và nhiều động lực tăng trưởng tiếp tục phát huy hiệu quả, Quảng Ninh đang bước vào những tháng cuối năm 2026 với yêu cầu cao hơn, đó là không chỉ giữ nhịp tăng trưởng mà phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vàng Danh.

Những con số của 9 tháng, cho thấy nền kinh tế Quảng Ninh đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP tăng 12,54%; riêng quý III ước tăng 15,04%, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng khi giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,02%, trong đó chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 33,59% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/9, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 78.781 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao và tăng 13% so với cùng kỳ.

Đằng sau những kết quả đó là sự chuyển động đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến tổ chức thực hiện ở cơ sở. Thay vì chờ phát sinh khó khăn mới xử lý, thành phố chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhất là đối với các dự án đầu tư. Trong 9 tháng, 34 dự án được trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 59.433 tỷ đồng; 642 dự án được khởi công, tổng vốn khoảng 202.468 tỷ đồng; vốn FDI đăng ký đạt 1,31 tỷ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Cùng với thu hút đầu tư, việc giải phóng mặt bằng được tổ chức lại theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở, gắn trách nhiệm với tiến độ từng dự án. Trong 32 dự án trọng điểm, 12 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng với diện tích 2.134ha; 20 dự án còn lại đã giải phóng khoảng 6.000/9.000ha, đạt 67%. Cách làm này cho thấy yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” đang được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể đo đếm.

Chủ đầu tư Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A ký kết ghi nhớ hợp tác với đại diện nhóm doanh nghiệp liên kết xây dựng nhà xưởng, tháng 10/2026.

Một điểm đáng chú ý khác là cách chính quyền chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp. Thay vì tổ chức gặp gỡ theo định kỳ, UBND thành phố duy trì đối thoại gần như hằng tháng; trong 9 tháng đã tổ chức 10 hội nghị, giải quyết hơn 200 kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung vào đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có 13.763 doanh nghiệp đang hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 45.114 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm khoảng 60,9% tổng thu và tạo việc làm cho hơn 70% lao động. Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, những con số này cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ các dự án quy mô lớn mà còn từ khả năng duy trì, mở rộng hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Ở khu vực dịch vụ, sức mua và nhu cầu du lịch tiếp tục tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Sau 9 tháng, Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9%; khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28%; doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%. Doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 31,8%; doanh thu thương mại đạt 465.300 tỷ đồng, tăng 25,7%. Đây là những con số cho thấy không gian dịch vụ đang tiếp tục mở rộng và đóng góp ngày càng rõ vào tăng trưởng chung.

Những kết quả đó càng có ý nghĩa khi Quảng Ninh bước vào quý IV với hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch, thương mại, dịch vụ; mùa tàu biển quốc tế; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn. Cùng với đó, các dự án mới, các không gian phát triển mới và sự gia tăng hoạt động của doanh nghiệp đang tạo thêm việc làm, sức mua và nguồn thu cho nền kinh tế. Thành phố đặt mục tiêu cả năm đón trên 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 65.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng càng lớn thì yêu cầu về tiến độ và chất lượng điều hành càng cao. Tại cuộc làm việc với thành phố ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng lưu ý một số điểm nghẽn cần tập trung xử lý, trong đó có thu từ xuất nhập khẩu chưa bảo đảm tiến độ, chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm, giải ngân nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 còn thấp và một số bất cập về hạ tầng kỹ thuật đô thị, thoát nước, chống ngập. Vì vậy, những tháng cuối năm không chỉ là thời điểm “chạy nước rút” về chỉ tiêu, mà còn là phép thử đối với năng lực tổ chức thực hiện trong không gian phát triển mới. Thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, tập trung vào những nhiệm vụ then chốt như hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao, đưa tăng trưởng GRDP cả năm vượt 13%, tổng vốn đầu tư thực hiện trên 130.000 tỷ đồng và tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng.

Điều đáng nói là các mục tiêu này đang được đặt trong một cách làm ngày càng cụ thể, cấp thành phố tập trung tháo gỡ những vấn đề lớn, ngành chức năng bám sát từng lĩnh vực, cơ sở trực tiếp xử lý các vướng mắc phát sinh, còn doanh nghiệp và người dân trở thành chủ thể tham gia vào quá trình phát triển. Từ giải phóng mặt bằng, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính đến phát triển du lịch, công nghiệp, logistics và kinh tế tư nhân, yêu cầu xuyên suốt là không để những điểm nghẽn nhỏ tích tụ thành lực cản lớn đối với tăng trưởng.

Quý IV cũng là thời điểm để Quảng Ninh kiểm chứng hiệu quả của mô hình quản trị trong không gian phát triển mới. Khi mục tiêu tăng trưởng được lượng hóa, nhiệm vụ được phân công và tiến độ được kiểm đếm, sức mạnh của cả hệ thống không còn nằm ở số lượng kế hoạch được ban hành, mà phải được thể hiện bằng tốc độ giải quyết công việc, tiến độ dự án, khả năng hấp thụ vốn và sự chuyển biến thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với nền tảng tăng trưởng 9 tháng và những dư địa đang được mở rộng, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV ở mức 14,96% để đưa tăng trưởng cả năm vượt 13%. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và liên tục từ thành phố đến cơ sở, từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp, người dân. Những tháng cuối năm vì thế không chỉ là chặng nước rút để hoàn thành kế hoạch 2026, mà còn là bước tạo đà quan trọng cho Quảng Ninh bước vào năm 2027 với nền tảng tăng trưởng mới.