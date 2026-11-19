Chăm lo cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Quảng Ninh luôn xác định giáo dục là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Bằng nguồn lực đầu tư và những chính sách hỗ trợ thiết thực, thành phố đang từng bước cải thiện điều kiện dạy và học, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, tiếp sức cho học sinh vùng khó vươn lên bằng tri thức, góp sức xây dựng quê hương.

Trường THCS Quảng Hà khang trang, hiện đại. Ảnh: Hữu Việt

Năm học này, Trường THCS Quảng Hà (xã Quảng Hà) đón niềm vui lớn khi được đưa vào sử dụng ngôi trường mới khang trang, hiện đại sau gần 2 năm xây dựng. Với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, đây là một trong bốn công trình trường học chất lượng cao được thành phố Quảng Ninh đưa vào sử dụng trong năm học mới, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh khu vực miền núi, biên giới.

Công trình được đầu tư đồng bộ với nhà học lý thuyết 4 tầng, gồm 30 phòng học; hai khối nhà học bộ môn 4 tầng phục vụ các môn Tin học, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Âm nhạc, Mỹ thuật; nhà hiệu bộ kết hợp thư viện và nhà đa năng rộng hơn 600m². Các phòng học đều được trang bị thiết bị giảng dạy, công nghệ hỗ trợ học tập, đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới và mô hình dạy học 2 buổi/ngày. Hệ thống sân thể thao, đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục phụ trợ cũng được hoàn thiện, tạo không gian học tập an toàn, thân thiện.

Cô Hà Hoàng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hà, chia sẻ: Sau nhiều năm sử dụng, ngôi trường cũ đã xuống cấp, quy mô nhỏ, không còn đáp ứng nhu cầu dạy và học. Vì vậy, thầy và trò nhà trường rất phấn khởi khi được thành phố, ngành và địa phương quan tâm đầu tư xây dựng trường mới. Thời gian tới, trường sẽ từng bước mở rộng tuyển sinh học sinh có thành tích học tập nổi trội từ các xã lân cận, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực.

Học sinh Trường THPT Ba Chẽ có đầy đủ điều kiện để phát huy tối đa phẩm chất và năng lực trong ngôi trường mới được xây dựng đồng bộ.

Cùng chung niềm vui, Trường THCS Ba Chẽ cũng được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với 100% phòng học thông minh cấp độ 1, 2; hệ thống phòng chức năng, trang thiết bị và máy chiếu được đầu tư đến các phân hiệu.

Cô giáo Nguyễn Sinh Khoa, trường THCS Ba Chẽ phấn khởi cho biết: "Đây thực sự là ngôi trường mơ ước đối với giáo viên chúng tôi. Tại đây, học sinh có đầy đủ điều kiện để phát huy tối đa phẩm chất và năng lực. Hệ thống phòng học được đầu tư trang thiết bị thông minh, hiện đại giúp thầy cô thuận lợi ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp, tạo đà nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong thời gian tới".

Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn ưu tiên dành nguồn lực không nhỏ đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục cho khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Giai đoạn 2021-2025, thành phố bố trí hơn 3.291 tỷ đồng cho giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, gấp 2,3 lần giai đoạn trước. Trong đó, hơn 2.626 tỷ đồng được dành cho xây dựng, nâng cấp trường lớp, ưu tiên khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, diện mạo trường lớp tại nhiều địa bàn vùng cao, vùng biên giới, hải đảo của Quảng Ninh đã có những thay đổi rõ nét.

Một giờ học của cô và trò Trường Phổ thông Nội trú TH& THCS Bình Liêu.

Nguồn lực đầu tư lớn đã góp phần kiên cố hóa toàn bộ trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 95,8%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 92,07%. Đặc biệt, tại các địa phương như Ba Chẽ, Kỳ Thượng, đặc khu Cô Tô…, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

Cụ thể hóa Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị, đầu năm 2025, Quảng Ninh đã đồng loạt khởi công xây dựng 6 công trình trường học (1 trường TH&THCS và 5 trường phổ thông nội trú TH&THCS) tại các xã biên giới đất liền. Qua đó, thành phố hướng tới mục tiêu biến mỗi mái trường nội trú trở thành "ngôi nhà thứ hai", điểm tựa vững chắc cho học sinh phải xa gia đình.

Đặc biệt, năm học 2026-2027, thành phố còn dành hơn 480 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để lắp đặt gần 12.000 máy điều hòa và trang bị hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 553 cơ sở giáo dục, phân hiệu, điểm trường công lập, trong đó có nhiều trường, điểm trường vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Phòng ở khang trang của học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH& THCS Bình Liêu.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Quảng Ninh đã và đang triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù với nguồn lực khoảng 800 tỷ đồng mỗi năm, hỗ trợ hơn 500.000 lượt học sinh và nhà giáo. Những chính sách thiết thực góp phần chăm lo bữa ăn, cải thiện dinh dưỡng, phát triển thể chất cho học sinh; đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, tiếp sức cho trẻ em vùng khó và khuyến khích phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

Với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, chi phí học tập, ăn uống và đi lại của con em vẫn là những khoản không nhỏ. Bởi vậy, việc hỗ trợ bữa ăn, tổ chức bán trú, miễn giảm chi phí và tạo điều kiện đến trường có ý nghĩa thiết thực. Chị Chíu Tài Múi, thôn Pắc Liềng, xã Bình Liêu, cho hay, khoản hỗ trợ tiền ăn trưa cho con tại trường đã giúp gia đình giảm bớt một phần chi tiêu. Gia đình chị rất phấn khởi, hai vợ chồng có thể yên tâm hơn con được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ tại trường, bố mẹ tập trung đi làm.

Các em học sinh điểm trường chính Nà Khau, Trường TH-THCS Húc Động (xã Lục Hồn) ăn trưa tại lớp. Ảnh: Lan Anh

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn chú trọng chăm sóc dinh dưỡng và thể lực cho trẻ em vùng cao. Đề án tuyên truyền, vận động cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2022-2025 đã được triển khai tại 64 xã. Các cơ sở giáo dục mầm non tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn, cân đối khẩu phần, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức hoạt động thể lực phù hợp.

Dạy học ở vùng khó là thách thức với không ít giáo viên. Do vậy, song song với đầu tư cơ sở vật chất, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng xây dựng và củng cố đội ngũ, tạo điểm tựa vững chắc để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Hằng năm, thành phố đều triển khai các chính sách bổ sung biên chế và hợp đồng lao động cho các cơ sở giáo dục công lập, từng bước tháo gỡ "bài toán" thiếu giáo viên tại những địa bàn khó khăn. Đồng thời, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng sư phạm được đẩy mạnh thường xuyên, giúp đội ngũ nhà giáo tự tin đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, qua đó nâng cao thực chất chất lượng dạy và học.

Đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là gieo hạt giống cho ngày mai. Bằng tất cả sự quan tâm và những quyết sách thiết thực, Quảng Ninh đang thắp lên những ngọn đèn tri thức nơi biên cương, hải đảo, để ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này, những mầm xanh sinh ra đều có cơ hội “cắm rễ” sâu, “vươn cao” đón nắng, trưởng thành và trở về dựng xây quê hương.