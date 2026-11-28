Giáo dục mầm non trước yêu cầu đổi mới

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non (GDMN) trong giai đoạn hiện nay, Quảng Ninh đang tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Năm học 2025-2026, Quảng Ninh đi đầu trong thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Đối với cấp học mầm non đã giảm 98/185 trường. Sau sáp nhập, quy mô, mạng lưới cơ sở GDMN vẫn đảm bảo nhu cầu gửi trẻ của nhân dân.

Với những giải pháp đồng bộ, kết thúc năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp của thành phố đạt 99,99%. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 6 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%.

Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ có sự chuyển biến tích cực. So sánh với cuối năm học 2024-2025, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 0,23%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,24%.

Hầu hết các tỷ lệ về chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ trẻ tại Quảng Ninh đều cao hơn so với mục tiêu phấn đấu chung của toàn quốc. 100% nhóm, lớp thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN.

Góc "học liệu mở" tại Trường Mầm non Bình Liêu 1 (xã Bình Liêu).

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, bước vào năm học 2026-2027, đứng trước yêu đổi mới, toàn ngành lựa chọn 15 trường để thực hiện thí điểm chương trình GDMN mới. Trường Mầm non Bình Liêu 1 (xã Bình Liêu) là một trong số đó.

Để việc thí điểm được triển khai có hiệu quả, nhà trường đã chủ động tham mưu cho xã sửa sang cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm, bổ sung đồ dùng, thiết bị, đồ chơi, học liệu phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đồng thời, quan tâm bố trí đủ giáo viên đứng lớp.

Cô Lý Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Liêu 1, chia sẻ: Trường hiện có 8 cơ sở, 30 nhóm lớp, trên 600 trẻ. Điều kiện cơ sở vật chất và môi trường giáo dục giữa các điểm trường còn khác nhau, chúng tôi xác định không thể triển khai chương trình GDMN mới bằng một cách làm đồng loạt, cào bằng mà phải thống nhất mục tiêu nhưng linh hoạt trong cách thực hiện.

Chương trình mới đặt ra những yêu cầu mới về cách nhìn nhận trẻ, xây dựng kế hoạch, tổ chức môi trường, phương pháp giáo dục và đánh giá. Vì vậy, việc giáo viên có tâm lý bỡ ngỡ khi bắt đầu thực hiện là điều khó tránh khỏi.

Chính vì thế, 15 trường thí điểm đều đã xác định không thể chỉ tập huấn để giáo viên biết chương trình, mà phải giúp giáo viên biết cách chuyển chương trình thành những việc làm cụ thể trong từng lớp học.

Sau tập huấn là quá trình thực hành, dự giờ, nghiên cứu bài học, trao đổi tình huống, điều chỉnh, để giáo viên được làm thật và tháo gỡ khó khăn ngay trong thực tế.

Bên cạnh đó, hầu hết các nhà trường đều đã biến thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương thành “học liệu mở” của trẻ. Từ những hoạt động văn hóa, đời sống gần gũi, trẻ được hình thành tình yêu quê hương, biết trân trọng thiên nhiên, tôn trọng con người và dần hình thành trách nhiệm với cộng đồng.

Giờ học của cô và trò Trường Mầm non Family (phường Hồng Gai).

Cùng với việc chỉ đạo thực hiện thí điểm chương trình GDMN mới, đối với các cơ sở GDMN vẫn đang thực hiện chương trình GDMN hiện hành, Sở tiếp tục yêu cầu chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Trong đó, tăng cường phương pháp giáo dục thông qua chơi, thực hành, trải nghiệm, phát huy tính tích cực của trẻ; áp dụng mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại phù hợp thực tế nhà trường.

Đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, học liệu hiện có; xây dựng, bố trí môi trường giáo dục an toàn, thẩm mỹ, phù hợp độ tuổi; tiếp tục đổi mới quản lý GDMN, quản trị nhà trường và đẩy mạnh chuyển đổi số; cải cách hành chính; đổi mới kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Giáo dục mầm non có vai trò đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời. Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, phù hợp với đặc điểm từng độ tuổi là yêu cầu quan trọng.

Qua đó, tạo điều kiện để mỗi trẻ được phát triển hài hòa về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, chuẩn bị hành trang vững chắc trước khi bước vào bậc học phổ thông.