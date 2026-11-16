Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đầu tư phát triển GD&ĐT. Trong đó, việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được xác định là khâu đột phá, là nòng cốt nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT, về nội dung này.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT.

- Xin ông cho biết về quy mô, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Quảng Ninh hiện nay, cũng như những kết quả, dấu ấn nổi bật mà ngành đã đạt được trong công tác chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ thời gian qua?

+ Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục luôn được Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định chất lượng giáo dục. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp mạng lưới trường học, ngành Giáo dục tập trung ổn định tổ chức, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục được thành phố giao 18.440 chỉ tiêu số lượng người làm việc và 1.214 chỉ tiêu hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện toàn ngành có 1.142 cán bộ quản lý và hơn 17.100 giáo viên, trong đó 16.164 giáo viên là viên chức. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo ở các cấp học cụ thể là: Mầm non 99,1%, tiểu học 98,6%, THCS 97,9%, THPT 100%; riêng cấp THPT có hơn 35% giáo viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2028, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Nhà giáo.

Công tác chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ được triển khai đồng bộ, thực chất. Từ năm học 2025-2026, ngành tổ chức bồi dưỡng cho gần 50.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên; 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên và được tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất. Toàn bộ 682 giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên và 309 giáo viên dạy môn Lịch sử, Địa lí cấp THCS đã được bồi dưỡng dạy học tích hợp; cán bộ quản lý, giáo viên tham gia 56 lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và giảng dạy. Việc bố trí, sử dụng giáo viên bảo đảm phù hợp chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm.

Giáo viên Trường Mầm non Bình Liêu 1 (xã Bình Liêu) đưa các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương vào các tiết học, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh.

Chất lượng đội ngũ góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục. Năm học 2025-2026, Quảng Ninh có 82 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT (74,55%), thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh xếp thứ 3/34 địa phương.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục vẫn đối mặt với tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học và áp lực tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, ngành GD&ĐT thành phố đã có giải pháp gì để giải quyết căn cơ vấn đề này, thưa ông?

+ Để giải quyết vấn đề trên, ngành Giáo dục đã chủ động rà soát, điều tiết, bố trí và sử dụng đội ngũ phù hợp với nhu cầu thực tế. Trước hết là tổ chức tuyển dụng theo nhu cầu thực tế và vị trí việc làm, ưu tiên các cấp học, môn học, địa bàn còn thiếu giáo viên.

Năm 2026, Sở GD&ĐT đã tổ chức tuyển dụng được 79 giáo viên, trong đó 15 người thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao. Sở đang hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng đợt 2, dự kiến khoảng 170 chỉ tiêu giáo viên THCS, THPT; tạm thời chưa tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học để ưu tiên điều tiết đội ngũ dôi dư giữa các địa phương. Việc tuyển dụng được tính toán theo quy mô trường, lớp ít nhất 5 năm để không phát sinh dôi dư; ưu tiên người có chuyên môn đặc thù như ngoại ngữ, tin học, STEM/STEAM, giáo dục hòa nhập.

Cùng với tuyển dụng, công tác điều động, thuyên chuyển giáo viên được thực hiện linh hoạt, công khai, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng chính đáng của nhà giáo. Năm 2026, có 255 giáo viên hoàn thành thời hạn thực hiện nghĩa vụ điều động, trong đó 170 người có nguyện vọng trở về đơn vị công tác trước đây. Sở đã xây dựng phương án giải quyết nguyện vọng trở về và bố trí 157 giáo viên đi thay thế, trong đó có 42 giáo viên tình nguyện đến địa bàn khó khăn.

Đặc biệt, Quảng Ninh chú trọng gắn việc điều tiết đội ngũ với chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố tiếp tục ưu tiên bố trí biên chế, hoặc chỉ tiêu hợp đồng lao động để thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc về công tác tại Trường THPT Chuyên Hạ Long và các trường chất lượng cao. Mục tiêu đến năm 2030, tuyển dụng, hợp đồng 100% sinh viên thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng điều kiện theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP; ưu tiên hợp đồng sinh viên người DTTS, sinh viên thường trú tại địa bàn khó khăn trở về địa phương công tác.

Sở GD&ĐT tham mưu thành phố giao nhiệm vụ Trường Đại học Hạ Long đào tạo giáo viên theo nhu cầu, mỗi năm khoảng 200 sinh viên, tập trung vào các môn học, cấp học còn thiếu, hoặc có lộ trình thay thế giáo viên nghỉ hưu theo chế độ. Giáo viên đi học nâng chuẩn được tạo điều kiện về thời gian, bố trí công việc và được bảo đảm đầy đủ chế độ tiền lương, phụ cấp. Giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế được khen thưởng theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Thành phố đã ban hành và triển khai hỗ trợ người làm việc thường xuyên tại một số địa bàn khó khăn với mức 3-5 triệu đồng/người/tháng theo điều kiện quy định; đồng thời có chính sách khuyến khích giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi. Trên cơ sở Luật Nhà giáo và các quy định mới, Sở GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách hỗ trợ giáo viên điều động xa nơi cư trú, dạy liên trường, nhất là hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú; cải tạo, xây mới nhà công vụ tại các địa bàn đặc thù, để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

- Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và hội nhập trong kỷ nguyên số, thời gian tới ngành Giáo dục Quảng Ninh đặt ra lộ trình trọng tâm gì để nâng cao trình độ cho giáo viên và năng lực quản trị hiện đại cho cán bộ quản lý gắn với sắp xếp, tinh gọn các cơ sở giáo dục công lập, thưa ông?

+ Để triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, thành phố đã ban hành các kế hoạch về chuyển đổi số, phát triển giáo dục STEM, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đồng thời triển khai Kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, ngành tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu các sản phẩm công nghệ tại Ngày hội STEM HALOU 2026 với chủ đề “Khơi nguồn văn hóa - Bứt phá công nghệ” do Trường Đại học Hạ Long tổ chức.

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý và giảng dạy. Hiện 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý trực tuyến; gần 10.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn ứng dụng AI; gần 2.000 người được bồi dưỡng về phát triển năng lực số cho học sinh và 1.500 người được tập huấn triển khai giáo dục AI. Toàn thành phố có 118 cơ sở giáo dục phổ thông thí điểm giáo dục AI. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đạt mức 2 trở lên về chuyển đổi số, trong đó 233/346 cơ sở đạt mức 3 (67,34%); tỷ lệ phát hành học bạ số đạt 99,98%. Ngành đẩy mạnh xây dựng học liệu số dùng chung, triển khai học bạ số liên thông, ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh; ưu tiên đầu tư phòng tin học, ngoại ngữ, STEM/STEAM và hạ tầng công nghệ phục vụ dạy học 2 buổi/ngày.

Thứ hai, ngành đã khảo sát năng lực tiếng Anh của hơn 6.400 giáo viên phổ thông, làm cơ sở xây dựng lộ trình bồi dưỡng, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Phấn đấu đến năm 2030, 100% giáo viên được bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo yêu cầu; trên 50% cơ sở giáo dục có giáo viên cốt cán sử dụng được ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn và hợp tác quốc tế; 100% cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở các xã biên giới đất liền được bồi dưỡng tiếng DTTS, tiếng Trung Quốc.

Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục đã đưa nội dung STEM vào kế hoạch giảng dạy; thành phố đặt mục tiêu trang bị phòng thực hành STEM cho 116 cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó có 3 phòng theo chuẩn quốc tế. Ngành tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về dạy học tích hợp, STEM/STEAM, tăng cường thực hành, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Thứ ba, đổi mới quản trị nhà trường gắn với sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục bằng cách tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với quy mô trường, lớp. Ngành đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý về quản trị cơ sở giáo dục, quản trị nhân sự, tài chính, chuyên môn và quản lý trường nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường. Đồng thời điều động cán bộ quản lý hợp lý, khoa học; chủ động quy hoạch cán bộ quản lý trẻ, ưu tiên người có năng lực ngoại ngữ, chuyển đổi số.

Quan điểm xuyên suốt của ngành là chuyển đổi số phải gắn với nâng cao năng lực đội ngũ; sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, thành thạo công nghệ, có năng lực hội nhập; đội ngũ cán bộ quản lý có tư duy đổi mới, quản trị hiện đại, góp phần đưa giáo dục Quảng Ninh phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

- Trân trọng cảm ơn ông! Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!