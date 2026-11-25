Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Với sự hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật và điều kiện sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Quảng Ninh đã mạnh dạn thay đổi cách làm, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Trước đây, cuộc sống của gia đình bà Lý Thị Mai (thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ) khá chật vật, nguồn thu chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, ai thuê việc gì thì làm việc đó. Năm 2020, sau khi được chính quyền xã tuyên truyền, vận động, gia đình bà Mai đã mạnh dạn tham gia mô hình nuôi gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình VietGAP.

Những ngày đầu, bà Mai nuôi 1.000 con gà và được địa phương hỗ trợ 30% giá trị con giống. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mô hình dần mang lại hiệu quả. Năm 2025, gia đình bà Mai nâng quy mô đàn lên 3.000 con, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 150 triệu đồng.

Bà Lý Thị Mai (thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ) chăm sóc đàn gà của gia đình.

Nhận thấy chăn nuôi gà phù hợp với điều kiện gia đình và có đầu ra tương đối ổn định, đầu năm 2026, bà Mai tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện gia đình bà duy trì đàn gà 1.000 con và đàn lợn khoảng 100 con. “Tôi không chỉ được hỗ trợ con giống, mà còn được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi theo quy trình VietGAP. Nhờ vậy, gia đình biết cách chăm sóc vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Có thêm nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả hơn” - bà Mai chia sẻ.

Trong giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đã huy động trên 120.000 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đáng chú ý, nguồn vốn NSNN đầu tư trực tiếp và lồng ghép chiếm khoảng 17,8%, trong khi vốn tín dụng và xã hội hóa chiếm khoảng 82,2%. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS và miền núi được bố trí khoảng 4.200 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, 785 công trình, dự án được triển khai, tập trung vào giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, giáo dục, văn hóa, điện và chỉnh trang khu dân cư. Nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất và kết nối giao thương tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo.

Cán bộ Hội LHPN xã Ba Chẽ vận động hội viên phát triển kinh tế.

Đến nay, 100% số xã vùng đồng bào DTTS, miền núi có đường bê tông đến tận thôn, bản; 100% hộ dân có nhà ở kiên cố, được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điện lưới, hoặc nguồn điện ổn định khác. Hạ tầng từng bước được hoàn thiện đã tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ và du lịch cộng đồng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc khơi dậy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên trong đồng bào DTTS cũng được chú trọng. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với lợi thế địa phương, hình thành những mô hình kinh tế có quy mô và hiệu quả.

Toàn thành phố hiện có 540 người DTTS phát triển mô hình kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, trong đó có hơn 10 doanh nghiệp tư nhân đăng ký hoạt động. Đáng chú ý, có 284 hợp tác xã do người DTTS làm chủ, chiếm 23,7% tổng số hợp tác xã trên địa bàn, tăng khoảng 12% so với năm 2021. Các mô hình này tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động là người DTTS, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ủy ban MTTQ xã Kỳ Thượng phối hợp với LHPN xã trao tặng 100 con gà giống cho chị Lục Thị Tâm (thôn Đồng Tiến).

Nhiều hộ đã trở thành những điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Tiêu biểu như ông Phoòng Phu Mềnh (dân tộc Dao) người có uy tín ở thôn Phong Dụ, xã Tiên Yên, duy trì nuôi khoảng 10.000-12.000 con gà bản địa Tiên Yên mỗi năm, mang lại doanh thu trên 3 tỷ đồng. Ở xã Thống Nhất, ông Bàn Văn Đại (dân tộc Dao) duy trì mô hình nuôi 2.000 con vịt đẻ, mỗi ngày thu khoảng 1.400 quả trứng, đồng thời trồng 2ha bưởi da xanh, cam Vinh và 15ha keo. Trong khi đó, ông Tằng A Nhì (dân tộc Dao) lựa chọn hướng phát triển kinh tế từ cây dược liệu. Năm 2020, ông Nhì đầu tư khoảng 200 triệu đồng trồng ba kích, địa liền, khôi tía, đến năm 2025, mô hình đạt doanh thu khoảng 1,1 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng.

Những mô hình nói trên cho thấy khi có điều kiện tiếp cận chính sách, được hỗ trợ về kỹ thuật và chủ động tìm hướng sản xuất, đồng bào DTTS hoàn toàn có thể phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Đến hết năm 2025, toàn thành phố không còn hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí của Trung ương và của thành phố. Kết quả đó là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo cùng phát triển.