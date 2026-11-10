Chủ động kiểm soát mặt bằng giá những tháng cuối năm

Tại phiên họp ngày 9/11, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định thị trường những tháng cuối năm 2026. Do đó, Quảng Ninh cũng như các địa phương phải chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thị trường hàng hóa từ đầu năm 2026 chịu nhiều sức ép trước những biến động phức tạp của tình hình xung đột tại Trung Đông. Từ tháng 3, giá năng lượng tăng, hoạt động vận tải, logistics bị gián đoạn, chi phí nguyên liệu và đầu vào sản xuất leo thang, tác động trực tiếp đến giá cả và nguồn cung nhiều nhóm hàng thiết yếu.

Trước tình hình đó, Quảng Ninh đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường quản lý, điều hành giá; phối hợp với các ngành, địa phương nắm bắt tình hình cung cầu, kiểm soát việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xăng dầu cũng được chú trọng, góp phần hạn chế tác động dây chuyền của biến động giá nhiên liệu đến mặt bằng giá trên địa bàn. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 6 đến nay, nguồn cung và giá xăng dầu dần ổn định, góp phần hạ nhiệt giá nhiều hàng hóa, dịch vụ quan trọng, nhất là nhóm giao thông.

Công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tiếp tục được triển khai theo hướng chủ động, bám sát diễn biến thị trường và kiểm soát các yếu tố tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo báo cáo của UBND thành phố, CPI bình quân 10 tháng năm 2026 tăng 3,27%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Kết quả này cho thấy mặt bằng giá trên địa bàn cơ bản được kiểm soát trong điều kiện thị trường vẫn chịu sức ép từ biến động giá nhiên liệu, nguyên liệu và chi phí vận chuyển. Riêng trong tháng 10, mặt bằng giá cả thị trường trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Thị trường không xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá hoặc tăng giá bất hợp lý gây bất ổn.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2026, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, đi lại và sử dụng các dịch vụ dự báo tăng cao. Đây cũng là thời điểm giá cả thị trường có thể chịu thêm sức ép từ nhu cầu tiêu dùng theo mùa vụ, chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu và những biến động khó lường của thị trường thế giới.

Tại phiên họp ngày 9/11 về công tác quản lý, điều hành giá, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là những mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật liệu xây dựng. Chính phủ yêu cầu giữ ổn định giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026, thận trọng trong việc điều chỉnh giá, nhất là vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đáng chú ý, từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng mức 0% đến hết ngày 31/3/2027. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá việc điều chỉnh giá bán hàng hóa, dịch vụ sau khi chi phí đầu vào giảm; trường hợp chi phí điện, xăng dầu giảm nhưng giá bán không giảm tương ứng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi trục lợi. Đây là yêu cầu trực tiếp đặt ra đối với công tác quản lý giá trên địa bàn Quảng Ninh, nhất là trong các lĩnh vực vận tải, lưu trú, du lịch và những ngành sử dụng nhiều nhiên liệu, năng lượng.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt, phân tích và dự báo diễn biến thị trường để có phương án quản lý, điều hành giá phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động trước những biến động bất thường. Sở Tài chính sẽ duy trì việc tổng hợp thông tin, theo dõi sát biến động giá các nhóm hàng hóa, dịch vụ, kịp thời tham mưu UBND thành phố biện pháp điều hành khi xuất hiện yếu tố tác động đến mặt bằng giá.

Các sở, ngành, địa phương sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; tập trung vào những lĩnh vực có chi phí đầu vào lớn, nhu cầu tiêu dùng cao như vận tải, lưu trú, du lịch, kinh doanh lương thực, thực phẩm. Cùng với đó, Quảng Ninh sẽ chủ động phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở phân phối nắm chắc nguồn cung, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.