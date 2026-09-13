Động lực mới từ đặc khu Vân Đồn

Sở hữu lợi thế đặc thù về cảnh quan, hệ sinh thái biển đảo và khả năng kết nối với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đặc khu Vân Đồn có nhiều điều kiện phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo. Với những định hướng, quy hoạch mới, vị trí và vai trò của Vân Đồn được xác định ngày càng rõ nét, mở ra dư địa phát triển trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy du lịch Quảng Ninh.

Sức hút của đặc khu du lịch

Vân Đồn sở hữu lợi thế đặc thù về hệ thống đảo, vùng biển rộng, có Vườn quốc gia Bái Tử Long - Công viên Di sản ASEAN thứ 38, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Bến cảng cao cấp Ao Tiên. Thời gian qua, việc đầu tư hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp, hiện đại như Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Angsana Quan Lan - Ha Long Bay... tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm, góp phần gia tăng sức hút cho du khách trong và ngoài nước.

Du lịch biển đảo là lợi thế nổi trội của Vân Đồn.

8 tháng năm 2026, Vân Đồn đón trên 2,7 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.487 tỷ đồng. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8-1/9), khoảng 87.900 lượt khách đã đến đặc khu, chiếm gần 20% tổng lượng khách đến Quảng Ninh trong cùng kỳ. Những con số này cho thấy Vân Đồn đang ngày càng trở thành một điểm đến quan trọng trong bức tranh du lịch của Quảng Ninh.

Hiện tại khi mùa du lịch của khách nội địa đã qua, nhằm duy trì sức hút, Vân Đồn đang tập trung làm mới sản phẩm, trong đó đôn đốc, phát triển du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, các tuyến phố đi bộ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động lễ hội và xây dựng môi trường du lịch lành mạnh.

Vân Đồn đang đẩy nhanh tiến độ hình thành mô hình du lịch sinh thái gắn với nuôi trồng thủy sản. Các cơ quan chức năng đã hoàn thiện rà soát và tiếp tục vận động các đơn vị tích cực tham gia phát triển mô hình. Theo đó, những HTX đã đáp ứng các điều kiện tiên quyết đang được hướng dẫn xây dựng đề án, phương án triển khai, còn với những HTX chưa được giao khu vực biển, địa phương đang hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Không gian chợ đêm Sonasea Vân Đồn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Với du lịch thu - đông, Vân Đồn hướng tới tạo thêm sức hút cho các hoạt động gắn với thể thao và sự kiện. Sau 2 năm tổ chức thành công, cuộc thi 2 môn phối hợp Aqua Warriors tiếp tục được tổ chức vào ngày 12 và 13/9 tại tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, thu hút hơn 2.000 VĐV tham gia, trong đó có nhiều VĐV quốc tế.

Các doanh nghiệp cũng chủ động xây dựng những gói kích cầu, bổ sung sản phẩm mới cho du lịch mùa thu - đông. Một số điểm vui chơi, giải trí như công viên mùa đông của Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn, góp phần duy trì sức hút của điểm đến ngoài mùa cao điểm. Bên cạnh đó là những mô hình kinh tế đêm đang được định hướng phát triển tại Quan Lạn, Minh Châu, phố đi bộ và chợ đêm Sonasea.

Đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Vân Đồn năm 2026. Ảnh: Mai Duyên

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết: “Sau khi tổ chức thành công Lễ hội Vân Đồn và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền Trấn Hải, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Vân Đồn là tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù và tổ chức các hoạt động kích cầu thu hút du khách. Đặc khu tiếp tục đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ công nhận 3 điểm du lịch cấp tỉnh, gồm Làng dân tộc Sán Dìu tại thôn Bình Dân, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng và đền thờ vua Lý Anh Tông tại khu phố Cái Rồng 4. Vân Đồn cũng đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô”.

Tăng trưởng bền vững trong dài hạn

Nếu chỉ đếm số lượng sản phẩm mới được ra mắt trong năm 2026, Vân Đồn không phải địa phương nổi bật nhất của Quảng Ninh. Song sức bật du lịch của đặc khu lại nằm ở sự phát triển trong dài hạn và chất lượng tăng trưởng. Vân Đồn đang chứng kiến làn sóng đầu tư hạ tầng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp mang tính chiến lược. Dự kiến cuối năm 2026, Tập đoàn Everland sẽ đưa vào vận hành khoảng 1.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao tại tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Tháng 7/2026, Quảng Ninh đã đồng ý cho Liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn HDMON, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group và China Construction Corporation nghiên cứu ý tưởng dự án "Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới" tại khu vực Bắc Cái Bầu. Với quy mô khoảng 5.000ha cùng tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18 tỷ USD, đây là dự án có quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại khu kinh tế Vân Đồn. Dự án được định hướng phát triển thành 5 phân khu chức năng, kết hợp hài hòa giữa du lịch nghỉ dưỡng, thương mại hàng hải, dịch vụ cảng biển với y học, công nghệ cao và bảo tồn văn hóa - rừng.

Lãnh đạo Quảng Ninh họp với Liên danh nhà đầu tư nghiên cứu ý tưởng dự án "Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới" tại khu vực Bắc Cái Bầu (ngày 28/7/2026). Ảnh: Đỗ Phương

Trong tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn được định vị là cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, hạt nhân của chuỗi du lịch Hạ Long - Vân Đồn - Cô Tô, đồng thời giữ vai trò đầu mối liên kết không gian phát triển và mở rộng cửa ngõ giao thương quốc tế. Theo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được phát triển thành cảng hàng không quốc tế dùng chung cho dân dụng và quân sự, với công suất dự kiến đạt 2,5 triệu hành khách vào năm 2030 và nâng lên 20 triệu hành khách vào năm 2050. Đây sẽ là một trong những hạ tầng quan trọng, góp phần mở rộng khả năng kết nối và tạo thêm dư địa phát triển du lịch Vân Đồn trong dài hạn.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được phát triển với công suất dự kiến đạt 2,5 triệu hành khách vào năm 2030.

Từ một điểm đến giàu tiềm năng du lịch biển đảo, Vân Đồn đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những động lực mới, một điểm đến cao cấp, đa trải nghiệm, góp phần mở rộng không gian và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh.