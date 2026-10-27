Microsoft đề nghị 60.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện khi chi tiêu cho AI tăng mạnh

Microsoft đã đề nghị 60.000 nhân viên, tương đương khoảng 27% lực lượng lao động toàn cầu, tham gia chương trình nghỉ việc tự nguyện có hỗ trợ tài chính, trong bối cảnh tập đoàn phần mềm này tăng mạnh chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự kiện giới thiệu trợ lý AI Copilot của Microsoft trước thềm hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển Build, tại trụ sở công ty ở Redmond, bang Washington, ngày 20/5/2024. Ảnh tư liệu: AP

Theo Giám đốc Nhân sự Microsoft Amy Coleman, chương trình áp dụng với những nhân viên đủ điều kiện tại Canada, Ấn Độ, Anh và Mỹ. Trong bài đăng trên blog hôm 26/10, bà cho biết đây là chương trình mới đối với công ty, đồng thời khẳng định Microsoft sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân viên phát triển kỹ năng và tìm kiếm cơ hội công việc khác trong tập đoàn khi phù hợp.

Tính đến cuối tháng 6, Microsoft có khoảng 223.000 nhân viên toàn thời gian. Hồi tháng 5, công ty từng lên kế hoạch đề nghị khoảng 8.750 nhân viên, tương đương 7% lực lượng lao động tại Mỹ, nghỉ việc theo chương trình mua lại hợp đồng lao động. Đến tháng 7, Microsoft thông báo cắt giảm 4.800 việc làm trên toàn cầu, trong đó có nhiều nhân viên thuộc mảng trò chơi điện tử Xbox.

Động thái mới diễn ra khi Microsoft và các tập đoàn công nghệ khác đẩy mạnh đầu tư vào AI. Làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu phục vụ công nghệ này, dự kiến vượt 700 tỷ USD trong năm nay, đang đẩy giá chip nhớ, bộ xử lý, thiết bị máy tính và điện năng tăng cao. Các nhà kinh tế dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục gây áp lực lên lạm phát ít nhất đến hết năm nay.

Microsoft đã tăng cường phát triển năng lực AI trong nhiều năm qua. Năm 2024, công ty giới thiệu dòng máy tính cá nhân tích hợp AI, đưa trợ lý ảo Copilot vào hệ điều hành Windows. Tháng 10/2025, hãng tiếp tục giới thiệu Mico, nhân vật hoạt hình đại diện cho trợ lý ảo Copilot.

Microsoft dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 28/10. Cổ phiếu của tập đoàn có trụ sở tại Redmond, bang Washington, đạt mức cao kỷ lục trong tháng này và tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch hôm 26/10.