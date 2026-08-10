CSGT xác minh vụ nhóm người dừng ô tô ở khúc cua trên đèo Hải Vân để ngắm cảnh

Công an Đà Nẵng đang xác minh thông tin nhóm người dừng ô tô ngay giữa khúc cua trên đèo Hải Vân để ngắm cảnh, được phản ánh trong clip lan truyền trên mạng.

Ngày 8/8, Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang xác minh việc một ô tô dừng ngay giữa khúc cua trên đèo Hải Vân.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ dừng giữa khúc cua kể trên, sau đó nhóm người trên ô tô xuống ngắm cảnh, trong khi nhiều phương tiện khác vẫn lưu thông qua đoạn đường này.

Ô tô dừng ngay khúc cua trên đèo Hải Vân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đây là đoạn đường có khúc cua ngặt, khuất tầm nhìn. Vì vậy, việc dừng xe tại vị trí này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn giao thông.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc tùy tiện dừng, đỗ xe ở vị trí trên có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi các xe chạy tới khó quan sát được chướng ngại vật phía trước.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21km, nối TP Đà Nẵng và TP Huế. Nơi đây được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Cung đường này luôn nằm trong top những đường đèo ven biển đẹp và hiểm trở.