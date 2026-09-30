Khoảnh khắc xe ben rẽ trái đột ngột, ô tô phía sau tăng tốc tông mạnh

Đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc xe ben BKS 89H-198.20 bất ngờ rẽ trái, còn ô tô phía sau không giảm tốc mà tăng ga, đánh lái rồi xảy ra va chạm mạnh.

Video: Khoảnh khắc xe ben 89H-198.20 rẽ trái bất ngờ, ô tô phía sau tăng tốc tông mạnh vào đuôi

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô di chuyển phía sau xe ben với tốc độ hơn 80 km/h. Khi phát hiện xe ben BKS 89H-198.20 phía trước đột ngột rẽ trái, tài xế không phanh giảm tốc mà tiếp tục tăng ga, khiến tốc độ xe vượt 90 km/h trước khi xảy ra va chạm.

Chiếc ô tô phía sau không giảm tốc mà tiếp tục tăng ga, tốc độ có thời điểm vượt 90 km/h. (Ảnh cắt từ video).

Cú tông mạnh khiến cả hai xe dừng lại ở làn đường ngược chiều. Phần đầu ô tô con bị hư hỏng. Hiện chưa rõ tình trạng những người trên xe.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, tình huống giao thông thu hút nhiều ý kiến. Một số người cho rằng tài xế ô tô phía sau cần chủ động giảm tốc khi phát hiện xe ben chuyển hướng.

Một số ý kiến khác tập trung vào việc xe ben rẽ trái đột ngột, cho rằng tình huống này khiến tài xế ô tô phía sau khó xử lý.