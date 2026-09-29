Xe cẩu va sập cổng làng làm bé trai bị đứt lìa cánh tay

Xe cẩu va trúng cổng làng ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến công trình đổ sập, đè trúng bé trai lớp 3 khiến em bị đứt lìa cánh tay.

Khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu va chạm và làm đổ cổng làng thuộc thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đúng lúc đó, chị Lê Thị Giang (38 tuổi, trú ở thôn Phú Gia, xã Hương Khê) lái xe máy chở con trai là cháu Trần Đức Thắng (học sinh lớp 3) đi ngang qua. Sự cố làm cột cổng làng đổ sập, đè trúng cháu bé.

Sau sự việc, tài xế sử dụng xe cẩu nâng phần cổng bị đổ để người dân tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài.

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Khê, cháu Thắng bị thương nặng, đứt lìa một cánh tay và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Người mẹ may mắn không bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Chiếc xe cẩu được xác định thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê.

Lãnh đạo địa phương cho biết phương tiện này không được phép lưu thông qua cổng làng. Lực lượng chức năng đang xác minh nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Trước đó, tại TP.HCM, một xe tải cũng gây ra sự cố khi lưu thông, khiến giá long môn gắn biển báo đổ xuống hàng rào công trình. Cụ thể, ngày 24/9, xe tải tự đổ biển số 50E-317.xx do Lê Yên Thanh (SN 1995) cầm lái, chạy trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ đường Mai Chí Thọ về cầu Mương Kênh.

Khi đến Km00+720, thuộc phường Bình Trưng, phần thùng tự đổ không được hạ xuống, thùng xe va vào giá long môn gắn biển báo. Cú va chạm khiến toàn bộ giá long môn đổ vào hàng rào tôn bảo vệ an toàn thi công công trình thuộc Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng làm khoảng 63m hàng rào tôn bị hư hỏng. Giá long môn gắn biển báo cũng bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bình Trưng khám nghiệm hiện trường, rà soát camera khu vực, thu thập thông tin từ những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.