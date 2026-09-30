Xe tải lao xuống vực, tài xế tử vong

Rạng sáng 28-9, tại Km 47+900 Quốc lộ 49 (đoạn qua đèo Kim Quy, xã Bình Điền, TP Huế) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, lúc 0 giờ 20 ngày 28-9, ông P.V.C. (38 tuổi, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo BKS 74H-004.82 kéo rơ-moóc BKS 37RM-008.13, chở tinh bột sắn, lưu thông xuống đèo Kim Quy thì xe đầu kéo bất ngờ lao về phía bên trái rồi rơi xuống vực. Vụ tai nạn khiến tài xế P.V.C. tử vong tại chỗ, xe đầu kéo và rơ-moóc bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, cứu hộ phương tiện và đưa nạn nhân ra khỏi vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.