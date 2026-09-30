Ứng dụng số trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Quảng Ninh, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác bảo đảm trật tự ATGT, qua đó mang lại hiệu quả tích cực.

Cùng với việc tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi hay phổ biến pháp luật theo cách truyền thống, Phòng CSGT đang từng bước đổi mới cách truyền tải thông tin về trật tự, ATGT bằng công nghệ số. Trong đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các video ngắn đang mang đến cách tiếp cận gần gũi, dễ nhớ hơn với người dân. Từ những quy định của pháp luật, tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT chuyển hóa thành các nội dung ngắn gọn, hình ảnh trực quan, lời thoại dễ hiểu. Những video này được chia sẻ trên các nền tảng số, giúp thông tin về ATGT đến với người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Cán bộ Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) điều khiển thiết bị bay không người lái (flycam) để giám sát lưu lượng phương tiện.

Công nghệ cũng đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, lực lượng CSGT đã đưa vào sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam), những "mắt thần" từ trên cao sẽ phát hiện lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến tại các tuyến đường, các tổ tuần tra cơ động sẽ có mặt hướng dẫn, phân luồng, không để phát sinh ùn tắc kéo dài.

Trung tá Lê Văn Tuyền, Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) chia sẻ: Ứng dụng công nghệ AI giúp nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt làm rõ nét biển số, tra cứu phương tiện, đối tượng.

Cùng với hỗ trợ công tác chuyên môn, công nghệ số đang mở thêm những kênh kết nối trực tiếp giữa lực lượng CSGT. Sau hơn 2 năm vận hành, trang Zalo OA “Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh” đã trở thành một kênh tương tác mật thiết với người dân, thu hút gần 22.000 lượt người theo dõi thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, người dân đã gửi về gần 800 tin báo vi phạm có giá trị, qua sàng lọc, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xác minh, xử lý nghiêm 240 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng và trừ điểm 82 giấy phép lái xe.

Thời gian gần đây, Phòng CSGT thiết lập thêm trang Zalo tương tác, hỗ trợ thí sinh đã hoàn thành kỳ sát hạch nhận giấy phép lái xe bản cứng nhanh chóng, thuận tiện. Thông qua nền tảng này, người dân có thể tra cứu thông tin, phản ánh khó khăn, theo dõi tiến độ cấp giấy phép lái xe và được cán bộ CSGT trực tiếp giải đáp. Mã QR của trang Zalo được công khai trên Facebook của Công an Quảng Ninh và tại các địa điểm nhận hồ sơ của Phòng CSGT, Công an xã, phường, đặc khu.

Cán bộ Phòng CSGT giới thiệu về trang zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh" cho người dân.

Đặc biệt hiện nay các thủ tục như đăng ký xe ô tô, xe máy, nộp vi phạm giao thông đều được tích hợp vào ứng dụng VNeID, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. “Trước đây, muốn đăng ký xe ô tô phải di chuyển hàng chục cây số ra trụ sở Công an thành phố để làm thủ tục, thì nay, tôi đã được cán bộ xã hỗ trợ hướng dẫn vào tài khoản VNeID là có thể đăng ký xe, sau đó tôi nhận biển số và đăng ký xe theo đường bưu chính, rất thuận tiện” - Anh Triệu Sinh Minh, xã Thống Nhất, chia sẻ.

Hướng đến hình thành công dân điện tử, cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, để đồng hành cùng nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, Phòng CSGT đã phân công cán bộ chủ động đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh cá nhân VNeID.

Cùng với Phòng CSGT triển khai các ứng dụng số, hiện nay 100% xã, phường, đặc khu trên toàn thành phố đã lắp camera AI. Qua đó hỗ trợ lực lượng CSGT và Công an cấp xã theo dõi hình ảnh, kịp thời phát hiện, giải tán các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và phục vụ công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông.

Người dân vùng cao xã Ba Chẽ cài đặt VNeTraffic thuận tiện khi thực hiện thủ tục hành chính.

Việc đẩy mạnh ứng dụng số trong tuyên truyền, quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trật tự, ATGT đang mang lại nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời, quá trình số hóa cũng góp phần tăng tính công khai, minh bạch, hạn chế tiêu cực trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính hiện đại, liêm chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.