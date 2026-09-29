Quảng Trị: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Kim Ngân làm 3 người thương vong

Chiều 28/9, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã Kim Ngân xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe ô tô tải làm 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở xã Kim Ngân làm 3 người thương vong - Ảnh: T.Đ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Thời điểm này, anh H.V.H. (SN 1993) trú tại bản Tăng Ký điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 73H1-459.41 chở theo bố ruột là ông H.V.H. (SN 1965) và mẹ là bà H.T.B. (SN 1964) đi dự tiệc tân gia của một người họ hàng về. Khi đến Km133, đoạn qua địa bàn bản Tăng Ký thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73C-172.98 chở keo tràm do tài xế N.Đ.S. (SN 1986), trú tại bản Bang, xã Kim Ngân điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh H.V.H. và ông H.V.H. tử vong tại chỗ; bà H.T.B. được được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy. Chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.