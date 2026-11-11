Cựu chiến binh phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp, HTX

Những năm qua, các doanh nghiệp, HTX do cựu chiến binh (CCB) làm chủ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã không ngừng vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Hội CCB thành phố thăm mô hình sản xuất gốm sứ của HTX Đông Thành (phường Đông Triều) tháng 10/2026.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhiều CCB trên địa bàn thành phố đã chủ động đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, từng bước mở rộng quy mô thành doanh nghiệp, HTX, trang trại, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên, con em CCB và lao động địa phương.

Theo thống kê của Hội CCB thành phố, hiện toàn thành phố có 175 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 26 HTX, 5 tổ hợp tác, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB quản lý. Riêng Hiệp hội Doanh nhân CCB thành phố quy tụ 56 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 18 HTX. Các mô hình kinh tế hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo việc làm cho trên 16.000 lao động.

Sự phát triển của các doanh nghiệp, HTX CCB không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn tạo sức lan tỏa trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Thông qua liên kết sản xuất, hỗ trợ việc làm, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực, nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Đến nay, Hội CCB thành phố không còn hội viên thuộc hộ nghèo; số hộ cận nghèo chỉ còn 36 hộ (chiếm 0,07%); hộ có mức sống trung bình là 22.216 hộ (chiếm 41,51%); hộ khá, giàu đạt 31.258 hộ (chiếm 58,42% tổng số hội viên).

Chủ tịch Hội CCB thành phố Đàm Huy Đắc khẳng định: Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, các thế hệ CCB luôn gương mẫu tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo với các khu vực khác.

Xác định nguồn vốn và kiến thức sản xuất là những yếu tố quan trọng giúp hội viên phát triển kinh tế bền vững, các cấp Hội CCB trong thành phố đã chú trọng phối hợp triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong 9 tháng năm 2026, Hội CCB thành phố phối hợp với Ngân hàng CSXH thành phố triển khai 20 chương trình tín dụng hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm; tổng dư nợ ủy thác đạt 648,5 tỷ đồng, thông qua 219 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 7.466 khách hàng.

CCB Vũ Minh Thường, Giám đốc HTX Dịch vụ và Sản xuất nông, lâm nghiệp Toàn Phú (thôn 9, phường Hoành Bồ) tiên phong trong mô hình phát triển kinh tế.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội phối hợp tổ chức 69 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và kiến thức vay vốn cho 3.723 lượt cán bộ, hội viên, qua đó, giúp hội viên nâng cao kỹ năng sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, từng bước mở rộng quy mô kinh doanh. Hiệu quả của phong trào được thể hiện qua số lượng hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng được khẳng định. Năm 2025, toàn thành phố có 667 hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó 500 hội viên cấp xã, 144 hội viên cấp thành phố và 23 hội viên cấp trung ương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, các doanh nghiệp, HTX và hội viên CCB còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị bằng những việc làm cụ thể. Trong 9 tháng năm 2026, hội viên CCB toàn thành phố đã hiến 13.954m² đất, đóng góp trên 3,2 tỷ đồng và 5.227 ngày công; tham gia làm mới, nâng cấp 42,6km đường giao thông nông thôn, 42km kênh mương nội đồng.

Nhiều công trình mang dấu ấn đóng góp của CCB, như hỗ trợ 160 triệu đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại đặc khu Cô Tô và xã đảo Cái Chiên; đóng góp 1,5 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường bản Mốc 13, xã Quảng Đức. Những hoạt động này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện đời sống nhân dân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội và truyền thống gương mẫu của CCB.

Bên cạnh kết quả đạt được, phần lớn doanh nghiệp, HTX CCB vẫn có quy mô nhỏ và vừa; năng lực cạnh tranh, khả năng ứng dụng công nghệ và liên kết theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Trong bối cảnh Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thời gian tới, các cấp Hội CCB trên địa bàn thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, HTX tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, kiến thức quản trị và pháp luật; tăng cường kết nối sản xuất, kinh doanh, nhân rộng mô hình hiệu quả; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên.