Hội CCB Quảng Ninh lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Quảng Ninh thời gian qua đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, đến tận cơ sở.

Hội CCB thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn công tác CCB cho các cơ quan, đơn vị khối 487 năm 2026.

Việc tham gia xây dựng và thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Theo ghi nhận trong 10 tháng của năm 2026, Hội CCB thành phố đã góp ý vào 18 văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và thành phố ban hành; Hội CCB các xã, phường, đặc khu góp ý 95 văn bản, đúng yêu cầu về nội dung và thời gian. Hai đơn kiến nghị của hội viên được tiếp nhận, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Thời gian qua, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo và không có hội viên nào bị kỷ luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai hiệu quả, trong 9 tháng năm 2026, các cấp hội đã tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho 3.500 lượt thanh niên, trong đó có hơn 2.500 thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ; tổ chức 17 lớp tập huấn công tác hội và phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 1.200 cán bộ, hội viên CCB. Công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh qua hơn 2.300 nhóm zalo tại các chi hội, phân hội và trang facebook, góp phần cập nhật hoạt động hội, nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo.

Đặc biệt, trong tháng 10/2026, Thường trực Hội CCB thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác CCB cho trên 250 đại biểu là cán bộ Hội CCB thuộc 46 cơ quan, đơn vị khối 487. Các đại biểu được truyền đạt chuyên đề về công tác tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn thù địch; cùng chuyên đề về kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Phạm Văn Quang khẳng định: Đội ngũ CCB khối 487 giữ vai trò nòng cốt, cầu nối quan trọng trong việc vận động, tập hợp hội viên CCB, cựu quân nhân ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng phát triển thành phố.

Hội CCB xã Ba Chẽ tư vấn hội viên tiếp cận vay nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế.

CCB Quảng Ninh phát huy lợi thế của những người từng trải qua chiến trận để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Ban CHQS cùng cấp tổ chức 154 buổi tọa đàm, giao lưu, kể chuyện truyền thống cho 58.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên; tổ chức 105 chương trình “Tiếp lửa truyền thống” cho trên 13.000 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên. Hưởng ứng tháng cao điểm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026); 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2026), trên 3.600 hội viên CCB tham gia thắp nến tri ân tại 76 nghĩa trang liệt sĩ toàn thành phố.

Việc tập hợp cựu quân nhân cũng được chú trọng, toàn thành phố hiện có 259 ban liên lạc, hội truyền thống, câu lạc bộ cựu quân nhân với 14.974/19.825 cựu quân nhân tham gia, đạt 75,53%.

Trước những yêu cầu mới đặt ra từ quá trình chuyển đổi số, các cấp Hội CCB trong thành phố phối hợp tập huấn phong trào “Bình dân học vụ số” tổ chức rộng khắp. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 22 hội viên; hòa giải thành công 16 vụ việc ở cơ sở trong 9 tháng của năm 2026; tham mưu giải quyết chế độ cho cán bộ CCB được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo; hỗ trợ thủ tục hưởng bảo hiểm y tế, mai táng phí và trợ cấp một lần theo quy định.

Những kết quả trên cho thấy, tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Hội CCB thành phố Quảng Ninh không dừng ở các buổi phổ biến, tập huấn mà gắn với việc làm cụ thể, từ góp ý văn bản pháp luật, hòa giải ở cơ sở đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Đó cũng là cách để người CCB giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.