Chung nhịp bước giữ bình yên cơ sở

Phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm từ lực lượng Quân đội và Công an, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Quảng Ninh phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần củng cố thế trận lòng dân và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ mỗi khu dân cư.

Hội CCB và Hội Cựu CAND thành phố Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Hội Cựu CAND thành phố Quảng Ninh mới thành lập chưa đầy ba năm nhưng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức với 2.585 hội viên cư trú ở 40/54 xã, phường, đặc khu, hầu hết là cán bộ Công an hưu trí giàu trình độ và kinh nghiệm. Theo Kết luận số 230-KL/TW (ngày 5/1/2026) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội được công nhận là hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trực thuộc MTTQ Việt Nam cùng cấp. Ngày 26/6/2026, Hội Cựu CAND thành phố Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp với Hội CCB thành phố giai đoạn 2026 - 2030; đến nay 38/54 phường, xã, đặc khu đã hoàn thành đại hội thành lập hội cấp xã.

Tại xã miền núi, biên giới Bình Liêu, chương trình phối hợp giữa hai Hội xuất phát từ mong muốn tiếp tục đóng góp cho quê hương của những người lính, chiến sĩ công an năm xưa. Hai Hội tập trung củng cố các mô hình tự quản ANTT, tổ hòa giải, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Liêu, khẳng định chương trình sẽ được triển khai bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

CCB và Cựu CAND xã Bình Liêu tham gia tuyên truyền vận động người dân thực hiện mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, hoạt động phối hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hai Hội vận động nguồn lực lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngõ xóm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời quản lý các điểm đặt bình chữa cháy công cộng, hướng dẫn người dân sử dụng, nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Văn Chức, Chủ tịch Hội Cựu CAND xã Bình Liêu, những mô hình hiệu quả sẽ được tham mưu nhân rộng. Qua các buổi tuần tra, hội viên kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, phòng tránh lừa đảo, chấp hành an toàn giao thông và chủ động giải quyết mâu thuẫn, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Tương tự, tháng 10/2026, Hội CCB và Hội Cựu CAND xã Tiên Yên đã ký kết chương trình phối hợp, lựa chọn những phần việc cụ thể, phân công rõ đầu mối, chỉ tiêu để triển khai và đánh giá hiệu quả. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Yên Dương Văn Thanh, hai Hội tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phối hợp tuần tra, canh gác dịp lễ, Tết; vận động người dân chủ động tố giác tội phạm. Đồng thời, hội viên thường xuyên kiểm tra, bảo quản hệ thống camera an ninh, phao cứu sinh tại các cầu qua sông, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho người dân.

Hội CCB và Hội Cựu CAND xã Tiên Yên thực hiện chương trình phối hợp.

Dẫu vậy, công nghệ hay trang thiết bị hiện đại cũng không thể thay thế những con người trực tiếp bám nắm địa bàn. Bởi thế, hai Hội đặc biệt chú trọng mô hình tổ tuyên truyền thực tế để kịp thời lắng nghe tâm tư, giải quyết thấu đáo mâu thuẫn ngay từ cơ sở, phát huy lợi thế gần gũi, am hiểu địa bàn của những hội viên sinh sống lâu năm.

Hiệu quả của cách làm này được phản ánh qua những con số. Trong 11 tháng của năm 2026 các Hội CCB và Cựu CAND cấp xã trên địa bàn thành phố đã nắm tình hình, cung cấp thông tin để lực lượng Công an giải quyết 51 vụ việc, 127 trường hợp khiếu kiện và 15 vụ mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; lực lượng Công an đã bắt, xử lý 30 vụ việc về hình sự, kinh tế, ma túy. Hai bên cũng phối hợp tổ chức 25 chương trình tuyên truyền về chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống tội phạm.

Từ chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Hội Cựu CAND là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, mỗi hội viên hôm nay tiếp tục là chỗ dựa chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ ổn định địa bàn để thành phố phát triển bền vững.