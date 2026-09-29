Hội CCB TP Quảng Ninh tập huấn công tác hội năm 2026

Sáng 29/9, tại Đoàn an điều dưỡng 22 Hải quân (phường Bãi Cháy), Hội CCB TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn công tác hội năm 2026 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội CCB toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu. Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB thành phố, chủ trì hội nghị.

Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Chương trình tập huấn bao gồm các chuyên đề: Công tác tổ chức, kiểm tra, tư tưởng, dư luận của Hội CCB cơ sở; ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao hiệu quả công tác Hội; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”...

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, một số ý kiến thảo luận về khó khăn, vướng mắc tại cơ sở cũng đã được giải đáp trực tiếp, nhất là những vấn đề liên quan đến các phong trào, hoạt động từ khi hệ thống tổ chức Hội CCB được kiện toàn, sắp xếp sau ngày 1/7/2025 đến nay. Qua đó đã đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội CCB toàn thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là hoàn thành các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.