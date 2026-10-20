Đảm bảo chất lượng cấp nước phục vụ người dân

Tình hình bảo đảm cấp nước sạch, kế hoạch tuyển dụng công chức và chuỗi hoạt động văn hóa dự kiến diễn ra trong tháng 11 là những nội dung chính được thông tin tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ và giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 20/10.

Lãnh đạo Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh thông tin tại Hội nghị.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố đạt 57,8 triệu m³, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2025. Trước tình trạng cấp nước chưa ổn định tại một số khu vực của Quảng Yên, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đang triển khai các giải pháp cải tạo hệ thống, kết nối nguồn nước, từng bước nâng cao chất lượng cấp nước phục vụ người dân.

Hội nghị cũng thông tin về kế hoạch tuyển dụng công chức với 56 chỉ tiêu thuộc khối Đảng và 228 chỉ tiêu thuộc khối chính quyền; đồng thời cập nhật công tác chuẩn bị Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 11, với 200 đại biểu tham dự.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy kết luận Hội nghị.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí được đề nghị tập trung tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách mới có hiệu lực và đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc”.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với các chương trình như: Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử” lần thứ nhất, Hội thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử”, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon “Chạm vùng di sản” và chương trình “Bình minh Yên Tử - Theo dấu chân Phật Hoàng”.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh năm 2026, với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực”. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11/2026 tại Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy.